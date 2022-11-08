Начальник отдела ГИБДД получил 4,5 года, благоустроят сквер, миллиард на чиновников

В Тюмени экс-начальник отдела ГИБДД получил 4,5 года тюрьмы за взятки.
Поймать злоумышленника и посредника удалось в ходе совместной работы СКР, УМВД и РУФСБ РФ.
«Следствием установлено, что с февраля 2019 по декабрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Отмечается, что Михаил Жигалкин получил 967 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.
Сквер Школьный в Тюмени благоустроят за 119 млн рублей.
В Тюмени ищут подрядную организацию, которая займется работами по благоустройству территории сквера «Школьный». На эти цели выделено более 119,3 миллионов рублей.
Здесь появятся площадок для детей с горками и лестничными канатами. На территории сквера обустроят игровые комплексы. На территории появятся скамейки, качели, пешие дорожки. Строители установят скейт-парк, три детских игровых комплекса, состоящих из игровых башен, сборно-разборных туннельных скатов, каруселей, качелей.
В 2023 году на содержание тюменских чиновников выделят на 51 миллион рублей больше.
В следующем году на них выделят около 1 077 млн рублей (согласно проекту бюджета города).
На соцподдержку тюменцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 2022 году выделяли чуть больше 18 млн рублей. В 2023 году в проекте бюджета данные расходы не предусмотрены.
На социальные выплаты на временное проживание граждан, доступ в жилые помещения которых ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения в этом году выделяли 20 млн рублей. В следующем году расходы тоже не предусмотрены.