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Начальник отдела ГИБДД получил 4,5 года, благоустроят сквер, миллиард на чиновников

8 ноября 16:51
Фото: 1MI
В Тюмени экс-начальник отдела ГИБДД отправился в тюрьму за взятки. В ходе заседания суд рассмотрел 38 эпизодов преступления. Он оказывал содействие гражданам, которые хотели получить водительские права .

В Тюмени экс-начальник отдела ГИБДД получил 4,5 года тюрьмы за взятки.      

Поймать злоумышленника и посредника удалось в ходе совместной работы СКР, УМВД и РУФСБ РФ.

«Следствием установлено, что с февраля 2019 по декабрь 2020 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику», - сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Отмечается, что Михаил Жигалкин получил 967 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

Сквер Школьный в Тюмени благоустроят за 119 млн рублей.

В Тюмени ищут подрядную организацию, которая займется работами по благоустройству территории сквера «Школьный». На эти цели выделено более 119,3 миллионов рублей.

Здесь появятся площадок для детей с горками и лестничными канатами. На территории сквера обустроят игровые комплексы. На территории появятся скамейки, качели, пешие дорожки. Строители установят скейт-парк, три детских игровых комплекса, состоящих из игровых башен, сборно-разборных туннельных скатов, каруселей, качелей.

В 2023 году на содержание тюменских чиновников выделят на 51 миллион рублей больше.

В следующем году на них выделят около 1 077 млн рублей (согласно проекту бюджета города).

На соцподдержку тюменцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 2022 году выделяли чуть больше 18 млн рублей. В 2023 году в проекте бюджета данные расходы не предусмотрены.

На социальные выплаты на временное проживание граждан, доступ в жилые помещения которых ограничен в связи с чрезвычайной ситуацией или угрозой ее возникновения в этом году выделяли 20 млн рублей. В следующем году расходы тоже не предусмотрены.

 

#Александр Мязин#Тюменская область#Новости тюмени#ДПС#Уголовная ответственность#Выплаты#Суды#Районые суды
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