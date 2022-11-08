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На Новый год тюменцы бронируют туры в Турцию, Египет и ОАЭ

8 ноября 12:05
Фото: 1MI
По данным РБК Тюмень, одним из самых популярных направлений туризма у тюменцев оказались Мальдивы, Турция и ОАЭ. Глава «ИрэнТур» Ирина М. отмечает, что жители области готовятся встретить в этих странах новогодние праздники.

Для двух человек неделя отдыха будет стоить около 200 тысяч рублей. Не теряет популярности среди тюменцев и Египет.

«На ближайшие даты, до декабря, популярны ОАЭ — там сейчас сезон, Турция — еще можно купаться, и Мальдивы», - сообщила Ирина М.

В новогодние праздники турпоток составляет не более 20%. Путешественники из Тюмени ищут билеты на популярные зарубежные курорты в Екатеринбурге и Москве.

Около 2,5 млрд рублей инвестируют в тюменский туризм и строительство объектов инфраструктуры. Более 60 миллионов вложат в рекреацию источника около Тобольска.

#Александр Мязин#Новости тюмени#Спортивный туризм#Медицинский туризм#Аэропорт Рощино#Ограничение выезда за рубеж
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