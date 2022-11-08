На Новый год тюменцы бронируют туры в Турцию, Египет и ОАЭ

По данным РБК Тюмень, одним из самых популярных направлений туризма у тюменцев оказались Мальдивы, Турция и ОАЭ. Глава «ИрэнТур» Ирина М. отмечает, что жители области готовятся встретить в этих странах новогодние праздники.

Для двух человек неделя отдыха будет стоить около 200 тысяч рублей. Не теряет популярности среди тюменцев и Египет. «На ближайшие даты, до декабря, популярны ОАЭ — там сейчас сезон, Турция — еще можно купаться, и Мальдивы», - сообщила Ирина М. В новогодние праздники турпоток составляет не более 20%. Путешественники из Тюмени ищут билеты на популярные зарубежные курорты в Екатеринбурге и Москве. Около 2,5 млрд рублей инвестируют в тюменский туризм и строительство объектов инфраструктуры. Более 60 миллионов вложат в рекреацию источника около Тобольска.