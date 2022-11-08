Мобилизованные военнослужащие будут получать от 195 тысяч рублей в месяц

По его словам, размер минимального денежного довольствия составит 195 тысяч рублей. Сумма будет состоять из ежемесячной соцвыплаты, размер которой установлен на уровне 158 тысяч рублей, и денежного довольствия военнослужащего, которое, в первую очередь, зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуге лет. При этом социальная выплата подоходным налогом в 13% облагаться не будет.
Рядовой на должности стрелка будет получать 195 тысяч рублей (37 тысяч рублей из этой суммы будут облагаться подоходным налогом), сержанты, прапорщики и другие офицеры в зависимости от воинского звания и воинской должности будут получать больше. К примеру, заработная плата командира взвода составит около 225 тысяч рублей, командир батальона – порядка 240 тысяч рублей.
Кроме того, дополнительно военнослужащим могут быть установлены надбавки за особые условия несения службы, за особые достижения.
«Полный размер заработной платы в ноябре получат те, кто проходил службу в период с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а например 21 день, соответственно сумма начисленного денежного довольствия будет меньше», - пояснил Сергей Мищенко.
По словам Мищенко, на данный момент все документы для начисления денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, подготовлены. В ноябре перечислять выплаты военным будут досрочно – с 8 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей военнослужащим, призванным в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, в том числе военным, проходящим срочную службу и заключившим контракт с Министерством обороны сроком на 1 год.