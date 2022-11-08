Мобилизованные военнослужащие будут получать от 195 тысяч рублей в месяц

По его словам, размер минимального денежного довольствия составит 195 тысяч рублей. Сумма будет состоять из ежемесячной соцвыплаты, размер которой установлен на уровне 158 тысяч рублей, и денежного довольствия военнослужащего, которое, в первую очередь, зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуге лет. При этом социальная выплата подоходным налогом в 13% облагаться не будет.