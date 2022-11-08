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Мобилизованные военнослужащие будут получать от 195 тысяч рублей в месяц

8 ноября 07:42
Фото: 1MI
Военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, будут получать денежные выплаты ежемесячно в период с 10 по 20 числа за предыдущий месяц. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

По его словам, размер минимального денежного довольствия составит 195 тысяч рублей. Сумма будет состоять из ежемесячной соцвыплаты, размер которой установлен на уровне 158 тысяч рублей, и денежного довольствия военнослужащего, которое, в первую очередь, зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуге лет. При этом социальная выплата подоходным налогом в 13% облагаться не будет.

Рядовой на должности стрелка будет получать 195 тысяч рублей (37 тысяч рублей из этой суммы будут облагаться подоходным налогом), сержанты, прапорщики и другие офицеры в зависимости от воинского звания и воинской должности будут получать больше. К примеру, заработная плата командира взвода составит около 225 тысяч рублей, командир батальона – порядка 240 тысяч рублей.

Кроме того, дополнительно военнослужащим могут быть установлены надбавки за особые условия несения службы, за особые достижения.

«Полный размер заработной платы в ноябре получат те, кто проходил службу в период с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а например 21 день, соответственно сумма начисленного денежного довольствия будет меньше», - пояснил Сергей Мищенко.

По словам Мищенко, на данный момент все документы для начисления денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, подготовлены.  В ноябре перечислять выплаты военным будут досрочно – с 8 ноября.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей военнослужащим, призванным в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, в том числе военным, проходящим срочную службу и заключившим контракт с Министерством обороны сроком на 1 год.

#Валентина Бурнашева#Общество#Частичная мобилизация#Военные#Тюменская область#Военнослужащие#Армия#Выплаты#Единовременные выплаты#Социальные выплаты
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