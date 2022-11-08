«Это время проявить себя»: эксперты о банковских сервисах

Тюменский бизнес в своем ежедневном функционировании нуждается в постоянной поддержке разного рода финансовых институтов. В непростом 2022 году особое значение приобретают, в частности, банковские гарантии как способ минимизировать риски. Эксперты рассказали «Нашему городу» о том, что это за инструмент и в чем он может быть полезен.
"По ряду причин банковская гарантия входит в число самых востребованных продуктов для бизнеса, — рассказала Марина Петрова, руководитель Абсолют Банка в Тюмени. — Практически каждый месяц мы планомерно повышаем объем выпущенных гарантий, как по коммерческим контрактам, так и по госконтрактам в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. За летние месяцы наш банк увеличил выпуск банковских гарантий более чем вдвое, и осенью тренд на прирост сохранился".
Стоит отметить, что размер среднего и максимального чека постоянно увеличивается: средний размер гарантии у того же банка начиная с июня вырос с двух миллионов рублей до семи. Это говорит о востребованности услуги. При этом каких-либо количественных ограничений здесь нет: банк может, выполняя каприз клиента, оформить гарантию на сумму в сто рублей, а может — на полтора миллиарда (прецеденты были).
"Самыми популярными у тюменских предпринимателей стали гарантии для участия в госзакупках и гарантии на исполнение контрактов", — уточнили в Инвестиционном агентстве Тюменской области. — "Важно, что сегодня государственная поддержка направлена на упрощение доступа предпринимателей к этим инструментам".
У того же Абсолют Банка на гарантии по госконтрактам приходится более 60% сделок данного вида. На втором месте по популярности — гарантии по коммерческим контрактам. Наблюдается устойчивый спрос и на гарантии в пользу налоговых органов. Этот тип банковской гарантии позволяет налогоплательщикам вернуть задекларированную сумму НДС, не ожидая проверки, либо освобождает от уплаты авансовых платежей по акцизам.
"Мы прогнозируем", — рассказала Марина Петрова, — "что доля гарантий по госконтрактам будет увеличиваться до 70% и выше. Основная причина тому — выход госзаказа на первый план в условиях контрсанкционной экономики. После вынужденной приостановки весной многие государственные проекты сейчас разморожены. Для этого даже выделяются дополнительные бюджетные средства. Причем в большинстве направлений идет активное переориентирование именно на российских поставщиков, так что для них наступает время проявить себя и получить новые заказы".
В этом контексте расширяется линейка онлайн-гарантий для бизнеса. Теперь можно получить гарантию на целевое использование государственной субсидии: она позволяет расширить возможности для участия в конкурсе на реализацию госзаказа. Кроме того, можно оформить онлайн-гарантию на уплату акцизных платежей по подакцизной продукции. Запускаются банковские гарантии в юанях и тенге, которые оформляются так же быстро и просто, как рублевые.
Ключевым критерием для бизнеса при выборе банка по работе с гарантиями являются именно простота и быстрота оформления. В Абсолют Банке процесс полностью уведен в «цифру», объем необходимого пакета документов минимален, и в результате клиент всегда знает, на какую сумму он может оформить гарантию, и получает ее в считанные часы.
"Наши клиенты и партнеры отмечают, что интерфейс для подачи заявок на нашей цифровой платформе А.Финанс максимально удобен и прост в использовании", — сообщила Марина Петрова. — "При разработке сервиса по выпуску гарантий мы учли не только требования законодательства, в том числе по электронному документообороту, но и пожелания действующих и потенциальных клиентов, подробно разобрали и изучили многочисленные реальные кейсы по коммерческим и госконтрактам".
Растет спрос и на контрактное финансирование, особенно по госзакупкам в рамках федеральных законов № 44 и 223. Это логично, поскольку для выполнения контракта компаниям необходимо своевременное пополнение оборотных средств. Средний чек по заявкам на этот продукт в Абсолют Банке в Тюменской области — 3–5 млн рублей. Наиболее активно в регионе работают с контрактным финансированием предприятия, которые занимаются дорожным строительством, благоустройством, промышленным строительством.
Еще один важный для бизнеса сервис — расчетно-кассовое обслуживание. Для тюменского бизнеса крайне важны возможность удаленного открытия расчетного счета (без посещения офиса банка) и простота подключения интернет-банка: например, отсутствие необходимости получать токен, возможность заменить его облачной электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Банки предлагают своим клиентам такие опции, особенно актуальные для компаний, которые работают в северных городах.
Во второй половине 2022 года у тюменского бизнеса резко вырос спрос на счета в тенге и юанях. По сравнению с началом летасчетов в этих валютахстало вдвое больше. В Абсолют Банке можно оформить и банковские гарантии в этих валютах, которые оформляются так же быстро, как рублевые.
"Спрос на рублевые счета тоже очень высок", — отметила Марина Петрова. — "По сравнению с прошлым годом наш банк открыл в Тюмени вдвое больше таких счетов. Мы видим, что клиенты «мигрируют» в те банки, которые не находятся под санкциями и предлагают гибкие индивидуальные решения по ключевым продуктам для бизнеса".
Понятно, что в поисках банка-партнера бизнесмены сталкиваются с трудностями разного характера. Так, президент Ассоциации малого и микробизнеса Тюменской области Владимир Панов рассказал, что банковские услуги не всегда доступны предпринимателям.
"Стоит отметить, что банки сильно активизировались с предложением своих продуктов", — констатирует он, — "но в сложившейся политической и экономической ситуации эти продукты не всегда востребованы. В целом банковские гарантии, особенно в госконтрактах, — это неплохо, но что касается самих продуктов банков, проценты сейчас просто заоблачные".
Дополнительные трудности Панов связывает с существенным падением торгового оборота и социальной нестабильностью, характерными для 2022 года.
В Инвестиционном агентстве Тюменской области нам рассказали, что работа по поддержке бизнеса ведется.
"Гарантийный фонд предоставляет поручительства по банковским гарантиям, тем самым решая проблему недостаточности обеспечения у предпринимателей", — объяснили в агентстве. — "В Фонде микрофинансирования Тюменской области работает Центр финансовых услуг. Его деятельность позволяет предпринимателям абсолютно бесплатно в рамках «одного окна» получить весь спектр банковских, страховых и лизинговых услуг. Предпринимателей консультируют, помогают собрать и оформить пакет документов и сопровождают до момента получения услуги".
Сегодня Фонд микрофинансирования Тюменской области продолжает выдавать займы по всем программам господдержки, никаких отраслевых ограничений нет.
Вопросы безопасности актуальны для бизнеса всегда, а в условиях экономической нестабильности — тем более. Поэтому банки не оставляют без внимания и эту тему. Так, Абсолют Банк в конце лета запустил для корпоративных клиентов сервис проверки контрагентов «Светофор». Он позволяет узнать, насколько аккуратно действующий или потенциальный партнер ведет бизнес, и спрогнозировать возникновение возможных рисков. Эта информация предоставляется клиентам бесплатно.