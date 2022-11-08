«Это время проявить себя»: эксперты о банковских сервисах

Стоит отметить, что размер среднего и максимального чека постоянно увеличивается: средний размер гарантии у того же банка начиная с июня вырос с двух миллионов рублей до семи. Это говорит о востребованности услуги. При этом каких-либо количественных ограничений здесь нет: банк может, выполняя каприз клиента, оформить гарантию на сумму в сто рублей, а может — на полтора миллиарда (прецеденты были).