Десятки нарушений при обращении с медицинскими отходами фиксируется в УрФО

Стоит отметить, что медицинские отходы делят на классы в зависимости от биологической, токсикологической или радиационной опасности. А контролирует выполнение санитарных норм в обращении с ними региональное управление Роспотребнадзора.
Однако не каждая проверка медучреждений связана с контролем над порядком обращения с медотходами. Например, управление Роспотребнадзора Тюменской области в 2021 году из всех контрольных мероприятий в системе здравоохранения провело только 4% проверок по этой узкой теме, а в текущем году процент еще меньше - всего 2,5. Аналогичная ситуация и в остальных региональных управлениях. Но даже такое незначительное внимание позволяет регулярно выявлять нарушения. В Свердловской области за прошлый, 2021 год, санитарные врачи выявили нарушения в 32 медучреждениях, с начала этого года - уже в 8-ми.
Наиболее частые нарушения связаны с медицинскими отходами классов Б и В. Для тех, кто не знает:
По данным проверок, в больницах и поликлиниках медицинские отходы этих классов не обеззараживаются. Кроме того, их хранение и вывоз отходов осуществляется с нарушением утвержденных в медучреждениях схем, часто отходы смешиваются в одной емкости, сами емкости не проходят дезинфекцию, нарушаются требование по цветной маркировке отходов (для класса Б – желтый, для класса В – красный). В некоторых учреждениях отсутствуют журналы учета медицинских отходов.
В Свердловской области по результатам плановых и внеплановых проверок за 2021-22 годы на виновных лиц наложено 17 штрафов на сумму 1 млн 205 тысяч рублей, вынесено 19 предупреждений и выданы предписания об устранении нарушений.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, контрольные функции санврачей ограничиваются только территорией медучреждений. Действующий СанПиН (п.163) устанавливает следующие этапы работы с медотходами:
Санврачи не проверяют, кто и куда вывозит медицинские отходы, как отходы проходят обезвреживание и утилизацию вне учреждений здравоохранения. Также не поддается контролю то, какие организации и с какими техническими возможностями это делают.
Ситуация с медицинскими отходами попала в поле зрения законодателей. В июле этого года российские сенаторы внесли в Государственную думу Российской Федерации законопроект, которые позволит упорядочить оборот медицинских отходов, вывести их из зоны «серых» схем. Их озабоченность поддерживают в комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы, о чем журналистам рассказывала заместитель председателя комитета Жанна Рябцева. Она назвала «бардаком» действующую систему обращения с медицинскими отходами.