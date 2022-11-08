Десятки нарушений при обращении с медицинскими отходами фиксируется в УрФО

Однако не каждая проверка медучреждений связана с контролем над порядком обращения с медотходами. Например, управление Роспотребнадзора Тюменской области в 2021 году из всех контрольных мероприятий в системе здравоохранения провело только 4% проверок по этой узкой теме, а в текущем году процент еще меньше - всего 2,5. Аналогичная ситуация и в остальных региональных управлениях. Но даже такое незначительное внимание позволяет регулярно выявлять нарушения. В Свердловской области за прошлый, 2021 год, санитарные врачи выявили нарушения в 32 медучреждениях, с начала этого года - уже в 8-ми.