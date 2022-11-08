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Десятки нарушений при обращении с медицинскими отходами фиксируется в УрФО

8 ноября 09:28
Фото: 1MI
В 2021 году в России была обновлена редакция санитарных требований, которые, в том числе, регламентируют обращение с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.3684-21). Согласно ей, теперь все отходы, которые образуются в поликлиниках и больницах, считаются медицинскими.

Стоит отметить, что медицинские отходы делят на классы в зависимости от биологической, токсикологической или радиационной опасности. А контролирует выполнение санитарных норм в обращении с ними региональное управление Роспотребнадзора.

Однако не каждая проверка медучреждений связана с контролем над порядком обращения с медотходами. Например, управление Роспотребнадзора Тюменской области в 2021 году из всех контрольных мероприятий в системе здравоохранения провело только 4% проверок по этой узкой теме, а в текущем году процент еще меньше - всего 2,5. Аналогичная ситуация и в остальных региональных управлениях. Но даже такое незначительное внимание позволяет регулярно выявлять нарушения. В Свердловской области за прошлый, 2021 год, санитарные врачи выявили нарушения в 32 медучреждениях, с начала этого года - уже в 8-ми.

Наиболее частые нарушения связаны с медицинскими отходами классов Б и В. Для тех, кто не знает:

  • Класс Б — эпидемически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями.
  • Класс В — отходы с чрезвычайной эпидемиологической опасностью. Критерием опасности медицинских отходов класса В является контакт с тяжёлыми инфекционными заболеваниями, сюда же относятся отходы микробиологических лабораторий.

По данным проверок, в больницах и поликлиниках медицинские отходы этих классов не обеззараживаются. Кроме того, их хранение и вывоз отходов осуществляется с нарушением утвержденных в медучреждениях схем, часто отходы смешиваются в одной емкости, сами емкости не проходят дезинфекцию, нарушаются требование по цветной маркировке отходов (для класса Б – желтый, для класса В – красный). В некоторых учреждениях отсутствуют журналы учета медицинских отходов.

В Свердловской области по результатам плановых и внеплановых проверок за 2021-22 годы на виновных лиц наложено 17 штрафов на сумму 1 млн 205 тысяч рублей, вынесено 19 предупреждений и выданы предписания об устранении нарушений.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, контрольные функции санврачей ограничиваются только территорией медучреждений. Действующий СанПиН (п.163) устанавливает следующие этапы работы с медотходами:

  • сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность;
  • перемещение отходов из подразделений и хранение в местах временного размещения на территории учреждения;
  • обеззараживание (обезвреживание);
  • транспортировка отходов с территорий, образующих отходы и их утилизация.

Санврачи не проверяют, кто и куда вывозит медицинские отходы, как отходы проходят обезвреживание и утилизацию вне учреждений здравоохранения. Также не поддается контролю то, какие организации и с какими техническими возможностями это делают.

Ситуация с медицинскими отходами попала в поле зрения законодателей. В июле этого года российские сенаторы внесли в Государственную думу Российской Федерации законопроект, которые позволит упорядочить оборот медицинских отходов, вывести их из зоны «серых» схем. Их озабоченность поддерживают в комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы, о чем журналистам рассказывала заместитель председателя комитета Жанна Рябцева. Она назвала «бардаком» действующую систему обращения с медицинскими отходами.

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