Автосервисы сообщают об отсутствии необходимых запчастей и отток клиентов

За стандартное ТО ещё в прошлом году владелец Renault Logan мог получить счёт в 30 тысяч рублей (замена ремней ГРМ). В этом году только «масло и фильтры вышли на 15 000».
На СТО предлагают расходники «с китайскими названиями». Ремонт подвески (только работы) могут обойтись уже в 28 тысяч. Специалисты станции обслуживания не смогли назвать стоимость запчастей (передних рычагов), их нужно смотреть отдельно.
«В итоге поехал в сервис попроще, не гараж у дяди Васи, но и без сетевого шика. И работы, и запчасти уложились в сумму вполовину меньше. Со мной на сервис заезжал и довольно свежий немецкий внедорожник. Видимо, многие ищут варианты попроще, не взирая на марки. В планах еще один ремонт – заменить тросик селектора печки», - сообщил источник «Новых Известий».
Между тем небольшой тросик стоит от 11 000, можно купить б/у уже по 2 тысячи.
Сеть независимых СТО FIT Service сообщает, что в 52% сервисах по всей стране призвали на военную службу хотя бы одного сотрудника. Сильнее всего этот процесс затронул крупные станции обслуживания.
Около 90% руководителей СТО полагают, что в будущем отрасль столкнётся с проблемами найма новых сотрудников.
Более того, только лишь 17% автосервисов утверждают, что количество клиентов не изменилось, и 98% автосервисов заявляют, что их число не увеличилось. Здесь снова больше всего пострадали официальные дилеры (они потеряли 19% клиентов ) и сетевые СТО (падение на 11%).
В столице и Санкт-Петербурге закрылись уже больше 100 сервисов. Некоторые из них ещё работают, но уже в формате «гаражных СТО». Кадров не хватает. При этом серые сервисы подобных проблем не имеют, потому что государству не к кому прийти, юридически работодателя не существует. Третий момент – это запчасти. Сейчас стало проще, налаживается логистика, но сложности есть все равно.
По словам Александра Пахомова, больше всего на рынок СТО оказывает влияние ситуация со стоимостью запчастей. То, что приезжает по параллельному импорту слишком дорогое, поэтому клиенты ищут варианты подешевле и приезжают на сервис уже со своими запчастями. Именно это больше всего и бьет по рынку.