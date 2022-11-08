Автосервисы сообщают об отсутствии необходимых запчастей и отток клиентов

В столице и Санкт-Петербурге закрылись уже больше 100 сервисов. Некоторые из них ещё работают, но уже в формате «гаражных СТО». Кадров не хватает. При этом серые сервисы подобных проблем не имеют, потому что государству не к кому прийти, юридически работодателя не существует. Третий момент – это запчасти. Сейчас стало проще, налаживается логистика, но сложности есть все равно.