Александр Моор провел прием жителей Тюменской области по личным вопросам

С вопросом о благоустройстве Александровского сада в Тобольске к губернатору обратилась жительница древней столицы Сибири, мама двух детей Галина Попова. Сейчас она ждет третьего ребенка. По мнению Галины Поповой, в обновленном саду нужны аллея для прогулок с ребятишками и игровая площадка.