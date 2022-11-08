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Александр Моор провел прием жителей Тюменской области по личным вопросам

8 ноября 12:29
Фото: сайт правительства Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием по личным вопросам. Главу региона тюменцы просили помочь решить вопросы с газификацией, благоустройством и строительством сельского Дома культуры.

Работы по газификации деревни Полуянова Тобольского района будут выполнены до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на обращение жительницы деревни, пенсионерки Наталии Печеркиной в ходе приема по личным вопросам.

По словам, заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, проект газификации деревни Полуянова уже разработан. Строительно-монтажные работы будут выполнены за счет внебюджетных средств. 

Жительница села Петелино Ялуторовского района, учительница Анна Низина обратилась к главе региона с просьбой о строительстве Дома культуры. В селе живет более 940 человек, в том числе свыше 160 детей, но нет места для проведения массовых мероприятий.

Средства на строительство Дома культуры в селе Петелино выделены из регионального и федерального бюджетов в рамках национального проекта «Культура». Работы планируется завершить до конца 2023 года. В двухэтажном здании предусмотрены универсальный зрительный зал и помещение, в котором разместится сельская библиотека, сообщил заместитель губернатора Сергей Шустов.

С вопросом о благоустройстве Александровского сада в Тобольске к губернатору обратилась жительница древней столицы Сибири, мама двух детей Галина Попова. Сейчас она ждет третьего ребенка. По мнению Галины Поповой, в обновленном саду нужны аллея для прогулок с ребятишками и игровая площадка.

Общественное пространство там появится в 2023 году. Его обустройство уже запланировано и сейчас идет разработка проектной документации.

Житель тюменского жилого массива «Плеханово» Александр Вагнер рассказал, что сейчас двое его детей учатся в гимназии №49 и с удовольствием посещают технические кружки. Тюменец высказал пожелание об организации подобных секций в школе, которая сейчас строится новом микрорайоне.

«В новой школе, занятия в которой должны начаться 1 сентября 2023 года, планируется создание детского технопарка «Кванториум», в котором ребята под руководством опытных наставников смогут получать допобразование», – сообщил заместитель губернатора Алексей Райдер.

В ходе приёма по личным вопросам глава региона дал ряд поручений, исполнение которых взял под личным контроль. Все поставленные задачи должны быть решены в срок, подчеркнул Александр Моор.

 

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