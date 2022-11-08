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Активные тюменцы могут подать заявку на молодежную лидерскую премию

8 ноября 12:08
Фото: сайт правительства Тюменской области
Проходит прием заявок на молодежную лидерскую премию. Грантовый конкурс направлен на поощрение и продвижение лидеров молодежных сообществ, реализующих социально значимые инициативы в Тюмени или юге Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального департамента социального развития.

Представленные участником события или проекты должны быть реализованы в период с 1 мая 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Конкурс пройдет в несколько этапов:

1.Проведение заявочной кампания премии (с 24 октября по 13 ноября 2022 года);

2.Организация экспертного совета и определение 72 победителей премии (с 14 ноября по 8 декабря 2022 года);

3.Проведение церемонии награждения с победителями премии (декабрь 2022 года);

4.Продвижение победителей премии (с декабря 2022 по март 2023 года).

Положение о конкурсе размещено на сайте «млп2022.рф». Здесь же можно оставить заявку. 

Также напомним, что правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций и социально значимых проектов. НКО часто выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

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