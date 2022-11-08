Активные тюменцы могут подать заявку на молодежную лидерскую премию

Представленные участником события или проекты должны быть реализованы в период с 1 мая 2021 года по 30 сентября 2022 года.
Конкурс пройдет в несколько этапов:
1.Проведение заявочной кампания премии (с 24 октября по 13 ноября 2022 года);
2.Организация экспертного совета и определение 72 победителей премии (с 14 ноября по 8 декабря 2022 года);
3.Проведение церемонии награждения с победителями премии (декабрь 2022 года);
4.Продвижение победителей премии (с декабря 2022 по март 2023 года).
Положение о конкурсе размещено на сайте «млп2022.рф». Здесь же можно оставить заявку.
Также напомним, что правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций и социально значимых проектов. НКО часто выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.