Активные тюменцы могут подать заявку на молодежную лидерскую премию

Также напомним, что правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций и социально значимых проектов. НКО часто выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.