Жители Тюмени все чаще жалуются на работу четырех автобусных маршрутов

Жалобы поступают на водителей маршруток №83. Вечернее время транспортные средства не всегда останавливаются на остановке у улицы Ленина, 74.
«Вчера стояли с 20-30 до 21-09 ждали 64 маршрут на остановке у ДК «Современник» в направлении Антипино. За 40 минут маршрутки 4 должно было проехать», - отмечает подписчица паблика «ЧС Тюмень».
Автобусы №49 ходят с интервалом в 30 минут, при этом на маршруте нет «крупногабаритного транспорта».
Часто тюменские маршрутки «подлетают к остановке как шальные, пока дойдешь, они уезжают». В октябре тюменцы отмечали, что в городе наблюдается дефицит автобусов №25. Транспортные средства едут переполненными в вечерний час пик.
Ранее «Наш город» сообщал, что в октябре по вине водителя маршрутки №62 пострадали 13-летняя девочка и 8-летний мальчик. Он резко затормозил на улице Ленина, 57.
Некоторые водители автобусов садятся за руль пьяными. 18 октября инспекторы ДПС остановили 43-летнего водителя Ford на улице 50 лет Октября, 199. Алкотестер показал 0,87 мг, мужчина пояснил, что поехал домой. В этот момент он не перевозил пассажиров.
В начале октября сообщалось, что автобусы 57д ездят не по расписанию. Похожая ситуация с маршрутами № 48 и № 27. Городские чиновники подчёркивают, что по обращениям граждан отправляют сообщения специалистам МКУ «Тюменьгортранс». Они изучают пассажиропоток и, при необходимости, могут внести корректировки в расписание.
Стоит отметить, что за последние 2 месяца изменились маршруты городских автобусов №17, 36, 53, 55, 121. В эксплуатацию введены несколько новых остановок. Кроме того, в 2023 году на нескольких направлениях запланирован ввод новых транспортных средств большого класса вместимости. Это позволит повысить пассажиропоток на выбранных направлениях. Нагрузка на транспортную сеть снизится.