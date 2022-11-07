Жители Тюмени все чаще жалуются на работу четырех автобусных маршрутов

В начале октября сообщалось, что автобусы 57д ездят не по расписанию. Похожая ситуация с маршрутами № 48 и № 27. Городские чиновники подчёркивают, что по обращениям граждан отправляют сообщения специалистам МКУ «Тюменьгортранс». Они изучают пассажиропоток и, при необходимости, могут внести корректировки в расписание.