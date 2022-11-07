Женщина бросила годовалого ребенка

Тюменка оставила ребенка на отца и исчезла

Жительница Тюмени рассказала «Нашему городу», что ее знакомая забрала с собой 3-летнюю дочку и уехала в неизвестном направлении. Своего второго, годовалого ребенка она оставила на второго родителя, но выходить на связь и передавать ему права на ребенка она не хочет.

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