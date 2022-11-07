Женщина бросила годовалого ребенка

Знакомые и родственники беглянки пытаются разыскать ее своими силами. Месяц назад она ушла из дома с 3-летней дочкой, никому ничего не сказав.
«Ищу людей которые как-то связаны с ней, чтобы выйти на связь. Хотим, чтобы она подписала все документы необходимые и не имела прав на младшую дочь, которую она бросила с отцом. Вроде как она уехала в Ульяновск», — говорит девушка, объявившая о поисках нерадивой матери.
В полицию обращаться она не спешит, так как сама живет в другом городе и желает найти женщину своими силами.
Но в пресс-службе МВД сообщили, что они в данном случае помочь не могут, ведь младший ребенок находится в безопасности — с отцом. Полицейские рекомендуют обратиться в органы опеки.
«Наш город» направил в ведомство официальный запрос, чтобы узнать, могут ли там принять меры реагирования в связи со сложившейся ситуацией.
Ранее «Наш город» рассказывал о женщине, которая украла чужого ребенка.