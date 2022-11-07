Жалобы на уборку снега, тюремный срок за взятки, крупные пробки в Тюмени

В Тюмени более ста горожан пожаловались на плохую уборку дворов.
«Наш город» решил провести свой опрос читателей на эту тему. В нём приняло участие 400 пользователей, 9% респондентов-пешеходов ответили, что их устроило качество уборки снега. Почти 52% пешеходов отметили серьёзные проблемы в работе коммунальных служб. Их поддержали 27% водителей города.
Людям сложно было добраться утром до работы, в ГИБДД отметили увеличение числа ДТП. В тюменской администрации отметили, что за последние дни зарегистрировано более 100 жалоб.
Некоторые жители частного сектора убирают снег с пешеходных дорожек самостоятельно. Спецтехника может появиться на отдалённых улицах Тюмени только через несколько дней.
Замначальника СИЗО №1 в Тюмени получил тюремный срок за взятки.
Сегодня стало известно, что тюменский суд вынес обвинительный приговор Дмитрию Логинову. Замначальника местного ФКУ СИЗО №1 УФСИН обвиняли в 5 преступлениях связанных со взятками.
Тюменец признал вину, в общей сложности он получил 145 000 рублей. Ближайшие 5 лет злоумышленник он проведёт в колонии.
9-балльные пробки утром и вечером в Тюмени.
Сегодня утром и вечером город сковали серьёзные пробки. Системы мониторинга 2ГИС и Яндекс не фиксировали большого количества ДТП, но на центральных улицах города отмечались заторы. Утром затруднения фиксировались от Московского тракта до Интернациональной. Гололёд и снегопад серьёзно повлиял на движение транспорта в областной столице.
Уже вечером на Объездной дороге у развязки на Червишевском тракте возникла пробка в 2,3 км из-за аварии. Скорость машин при выезде из города снизилась до 2-3 км/ч, о пострадавших не сообщается.
Серьёзные пробки отмечались на улице Щербакова, Алебашевская и Пермякова. На 17:50 в городе зарегистрировано 6 дорожных происшествий.