Жалобы на уборку снега, тюремный срок за взятки, крупные пробки в Тюмени

Сегодня утром и вечером город сковали серьёзные пробки. Системы мониторинга 2ГИС и Яндекс не фиксировали большого количества ДТП, но на центральных улицах города отмечались заторы. Утром затруднения фиксировались от Московского тракта до Интернациональной. Гололёд и снегопад серьёзно повлиял на движение транспорта в областной столице.