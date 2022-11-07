За минувшие выходные в Тюменской области в ДТП погибли 5 человек

Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
В произошедших ДТП погибло 5 человек, 22 человека пострадали от полученных травм.
«Из них упомянутых случаев 6 ДТП произошли на федеральных дорогах. В двух из них пострадали дети. Одно было спровоцировано пьяным водителем», — поделилась статистикой за прошедшие выходные начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Также Борисова отметила, что было выявлено и отстранено от участия в дорожном движении 68 водителей в состоянии опьянения.
Ранее «Наш город» писал о том, что массовая авария с участием трех автомобилей произошла в районе ТЭЦ-2. В припаркованные у шиномонтажной мастерской машины врезался водитель такси.