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За минувшие выходные в Тюменской области в ДТП погибли 5 человек

7 ноября 06:19
Фото: 1MI

В выходные в 14 ДТП погибли 5 человек

За минувшие три выходных дня на территории нашего региона произошло 14 ДТП.

Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В произошедших ДТП погибло 5 человек, 22 человека пострадали от полученных травм.

«Из них упомянутых случаев 6 ДТП произошли на федеральных дорогах. В двух из них пострадали дети. Одно было спровоцировано пьяным водителем», — поделилась статистикой за прошедшие выходные начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Также Борисова отметила, что было выявлено и отстранено от участия в дорожном движении 68 водителей в состоянии опьянения.

Ранее «Наш город» писал о том, что массовая авария с участием трех автомобилей произошла в районе ТЭЦ-2. В припаркованные у шиномонтажной мастерской машины врезался водитель такси.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Губернатор#Россия#ДПС#Жалобы
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