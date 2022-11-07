nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В жилом доме на улице Фрунзе поселились тараканы, мыши и комары

7 ноября 14:17
Фото: Яндекс Карты
Подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС» сообщает о тараканах, мышах и комарах в трёхэтажном доме на улице Фрунзе, 6. Здание расположено недалеко от центра областной столицы. В квартирах ощущается сырость.

С фасада здания сыпется штукатурка, при этом крышу дома уже ремонтировали.

«Тараканы, круглый год комары и мыши. Запах невероятной сырости, и грибок на стенах. Хочу обратить внимание нашей администрации на то, что люди нуждаются в поддержке и капремонте», - сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».

Тюменка отмечает, что до 2012 году здесь водились крысы. С ними удалось справится.

В конце августа издание «Наш город» сообщало, что около мусорки на улице Ватутина, 51, местные жители заметили больших крыс. Они были «размером примерно с котёнка».

#Новости тюмени#Жалобы#Крысы#Капремонт#Квартиры#Александр Мязин
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25