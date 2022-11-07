В жилом доме на улице Фрунзе поселились тараканы, мыши и комары

Подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС» сообщает о тараканах, мышах и комарах в трёхэтажном доме на улице Фрунзе, 6. Здание расположено недалеко от центра областной столицы. В квартирах ощущается сырость.

С фасада здания сыпется штукатурка, при этом крышу дома уже ремонтировали. «Тараканы, круглый год комары и мыши. Запах невероятной сырости, и грибок на стенах. Хочу обратить внимание нашей администрации на то, что люди нуждаются в поддержке и капремонте», - сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС». Тюменка отмечает, что до 2012 году здесь водились крысы. С ними удалось справится. В конце августа издание «Наш город» сообщало, что около мусорки на улице Ватутина, 51, местные жители заметили больших крыс. Они были «размером примерно с котёнка».