В жилом доме на улице Фрунзе поселились тараканы, мыши и комары

С фасада здания сыпется штукатурка, при этом крышу дома уже ремонтировали.
«Тараканы, круглый год комары и мыши. Запах невероятной сырости, и грибок на стенах. Хочу обратить внимание нашей администрации на то, что люди нуждаются в поддержке и капремонте», - сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».
Тюменка отмечает, что до 2012 году здесь водились крысы. С ними удалось справится.
В конце августа издание «Наш город» сообщало, что около мусорки на улице Ватутина, 51, местные жители заметили больших крыс. Они были «размером примерно с котёнка».