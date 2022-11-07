В ВСК сообщили о большом количестве полисов ОСАГО, приобретаемых онлайн

Так, за первые 10 месяцев года доля продаж посредством цифровых сервисов, в том числе с использованием мобильного приложения и сайта, достигла 33 процентов.
Как сообщает newsnn.ru, в этом случае рост составил 19 процентов.
Кроме вышеуказанных методов, чаще всего оформление полисов ОСАГО производится на маркетплейсах. На них приходится 11 процентов данных продаж. А также методом агентских продаж (48 процентов). С целью оформить полис ОСАГО в офисы компаний обращаются девять процентов автовладельцев. И еще шесть процентов полисов оформляют автодилеры.
Самое динамичное развитие в первые три квартала оказалось у маркетплейсов. Там, в частности, в октябре люди оформляли 23 процента полисов, купленных на данных площадках. Этот месяц отметился пиковым значением таких продаж.
В целом в третьем квартале количество полисов ОСАГО, которые оформлялись в режиме онлайн, было куплено в 3,6 раза больше, чем во втором.
Помимо того, с июля по сентябрь гораздо чаще оформляли полисы с использованием возможностей агентского канала. Их было куплено в 1,3 раза больше, чем в апреле - июне.
Если же говорить об автосалонах, больше всего полисов ОСАГО здесь люди предпочитали оформлять в феврале. На него пришлось 13 процентов данных продаж. Количество полисов, которые сумели продать дилеры, увеличилось примерно также - в 1,2 раза.
Те, кто покупает полисы ОСАГО с использованием возможностей, предоставляемых маркетплейсами, замечают некоторые преимущества, которые предоставляют такие площадки. Клиент может определиться с выбором оптимальной страховой программы, стоимость которой он считает наиболее приемлемой для него. У него есть возможность прочитать отзывы, которые оставили другие клиенты.
А по высокому уровню продаж полисов в ВСК с использованием агрегаторов можно судить о том, что автовладельцами замечены преимущества, которые есть у страховых продуктов компании. Они видят справедливые цены и довольны высоким уровнем сервиса, который она предоставляет.