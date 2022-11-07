В ВСК сообщили о большом количестве полисов ОСАГО, приобретаемых онлайн

Кроме вышеуказанных методов, чаще всего оформление полисов ОСАГО производится на маркетплейсах. На них приходится 11 процентов данных продаж. А также методом агентских продаж (48 процентов). С целью оформить полис ОСАГО в офисы компаний обращаются девять процентов автовладельцев. И еще шесть процентов полисов оформляют автодилеры.