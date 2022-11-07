В Уральском федеральном округе реализуется масштабный экопросветительский проект

Название «экодом» современные модульные строения получили не случайно. Здесь вторичные отходы обретают новый смысл, а жители в тепле и уюте узнают о тонкостях и нюансах на первый взгляд простых, но очень важных вещей. Экологическая тематика в экодоме видна во всем: в библиотеке книг, которые можно почитать; в кино- и обычном лектории, в котором можно поучаствовать; в игровой программе; мастерской ресайклинга, работа которой понятна и интересна как взрослым, так и юным гостям. Важное место в образовательной тематике занимают экоуроки и экскурсии. В экодоме посетители могут проводить и собственные мероприятия, забронировав зал заранее.