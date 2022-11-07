В Уральском федеральном округе реализуется масштабный экопросветительский проект

Этот уникальный для России проект — прекрасный образец совместных усилий бизнеса, органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления и жителей трех регионов в деле ответственного отношения к окружающей среде и повышения экологической культуры населения.
Проект стартовал в 2022 году. В его реализации участвуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Уральского федерального округа: в Свердловской области — ООО «Компания «Рифей», в Тюменской — ООО «Тюменской экологическое объединение», в Ханты-Мансийском автономном округе — АО «Югра-Экология».
Первые экодома уже появились в Тюмени, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. А до конца года новые экопространства откроются в Сысерти, Нижнем Тагиле, а также дополнительные площадки — в Тюмени. Кроме того, в ближайших планах: Серов, Краснотурьинск, Сургут, Ишим, Тобольск.
Всего на первом этапе планируется открыть 13 таких экодомов. Благодаря тому, что большая часть из них будет размещена в небольших городах и поселках, формирование нового уровня экологической культуры станет доступно не только жителям мегаполисов и областных центров.
Название «экодом» современные модульные строения получили не случайно. Здесь вторичные отходы обретают новый смысл, а жители в тепле и уюте узнают о тонкостях и нюансах на первый взгляд простых, но очень важных вещей. Экологическая тематика в экодоме видна во всем: в библиотеке книг, которые можно почитать; в кино- и обычном лектории, в котором можно поучаствовать; в игровой программе; мастерской ресайклинга, работа которой понятна и интересна как взрослым, так и юным гостям. Важное место в образовательной тематике занимают экоуроки и экскурсии. В экодоме посетители могут проводить и собственные мероприятия, забронировав зал заранее.
Гостей учат разбираться в системе маркировки, организовывать раздельный сбор отходов дома, подсказывают, как заменить одноразовые вещи на многоразовые аналоги.
Нестандартное решение позволяет обменяться книгами, а также подобрать нужную пуговицу в пуговичном «банке», где каждый желающий может оставить ненужную и найти подходящую.
За первый месяц работы экодома в Ханты-Мансийске его посетили более 600 человек. Они сдали 8 тонн вторичных материальных ресурсов. Первая открытая просветительская площадка в Тюмени лишь за неделю работы привлекла более 500 человек.
Инициаторы экологического проекта перед собой ставят амбициозные цели:
В экодоме организованы функциональные зоны.
Учебная зона – в ней проходят презентации, экоуроки, мастер-классы, 3D- экскурсии на мусоросортировочные объекты, региональные и общероссийские мероприятия, например, экологический диктант.
Мягкая зона – здесь можно собраться с единомышленниками, прийти классом, чтобы обсудить экологические идеи и проблемы, почитать книгу или посмотреть фильм.
Игровая зона – пространство для экологических игр и активностей, выставок, благотворительных мероприятий.
Зона приема вторичных ресурсов – четко организованная логистика помогает понять, как правильно сдать отходы, не путаясь в маркировках.
Во всех экодомах холдинговой компании работают отзывчивые и экологически грамотные сотрудники, Wi-Fi с высокоскоростным интернетом делает место удобным для учебы и работы.
Избранная основателями экодомов стратегия работы заключается в простых и понятных смыслах — принимать то, что реально можно переработать. Цели выкупать вторсырье компания не ставит. У посетителей всегда есть возможность сделать выбор — принести в экодом или сдать в специализированные пункты приема. Компания этим хочет подчеркнуть, что экономическая цепочка взаимных экологических интересов начинается в экодоме, но на нем не заканчивается.
«Всё вторсырьё, собранное в экодомах, гарантировано будет направленно на переработку. Перечень наших партнёров и принимаемых в экодоме фракций со временем будет расширяться. Средства, вырученные от реализации сырья, мы будем направлять на развитие площадок, проведение образовательных мероприятий и поощрение участников проекта», — заявляют в холдинге.
Важно, что к работе экодомов проявили интерес крупные компании. Например, ответственный производитель полимерной продукции СИБУР поддерживает развитие экономики замкнутого цикла и вовлечение пластиковых отходов в повторное использование. Компания запустила бренд полимерной продукции Vivilen с содержанием переработанного пластика для производства изделий пищевого и непищевого применения. Пластиковые бутылки после экодомов прессуют и передают на предприятия по переработке, откуда уже подготовленное сырье в виде ПЭТ-хлопьев (флекса) отправляется на завод СИБУРа. Там по специальной технологии производится гранула Vivilen rPET с содержанием вторичных материалов.
Сопредседатель экологического общества «Зеленый щит», главный редактор ИА «Уральский меридиан» Александр Аникин считает, что аналогичных проектов в России еще не было:
«И дело не в сочетании уже известных практик (раздельный сбор мусора, лектории, место для встреч экологов), а качественном изменении, когда у жителей, с одной стороны, есть стимул по раздельному сбору отходов и их возвращению в экономический оборот, а с другой – они индивидуально, либо коллективно создают в своих муниципалитетах новый экологичный стандарт жизни. Экодом – это образ экологичного дома, в котором для каждого есть место, даже в небольшом городе или поселке городского типа».