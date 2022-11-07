В ТюмГУ появился график Дней открытых дверей

Для школьников это отличная возможность познакомиться с институтами и преподавателями, узнать обо всех направлениях подготовки, перечне вступительных испытаний, условиях поступления в вуз и возможностях дальнейшего трудоустройства.
Первыми, 19 ноября, абитуриентов встретят Институт физической культуры (ул. Пржевальского, 37), Школа перспективных исследований (ул. 8 марта, 2/1) и Школа исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) (ул. Пржевальского, 37).
26 ноября свои двери старшеклассникам и их родителям откроют Институт государства и права (ул. Ленина, 38) и Институт химии (ул. Перекопская, 15-а).
3 декабря в онлайн-формате состоится встреча с представителями Политехнической школы. В этот же день у школьников есть возможность познакомиться поближе с Институтом наук о Земле (ул. Осипенко, 2) и Институтом психологии и педагогики (проезд 9 Мая, 5)
4 декабря ребят приглашают Институт социально-гуманитарных наук (ул. Ленина, 23), а также Физико-технический институт (ул. Перекопская, 15-а). Общение на онлайн-платформе пройдет для абитуриентов Школы естественных наук.
10 декабря любителей природы ждет Институт биологии (ул. Пирогова, 3).
21 декабря к открытому общению готов Финансово-экономический институт (ул. Ленина, 16).
В январе знакомство с институтами продолжится. 28 января абитуриенты узнают все об особенностях обучения в Институте математики и компьютерных наук (ул. Перекопская, 15-а), а 29 января – в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) (ул. Ленина, 25).
Общеуниверситетский День открытых дверей соберет старшеклассников 18 декабря. Он состоится в формате образовательного форума «Университет – территория возможностей».
Актуальная программа будет размещена на сайте Приемной комиссии ТюмГУ.