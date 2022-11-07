В ТюмГУ появился график Дней открытых дверей

3 декабря в онлайн-формате состоится встреча с представителями Политехнической школы. В этот же день у школьников есть возможность познакомиться поближе с Институтом наук о Земле (ул. Осипенко, 2) и Институтом психологии и педагогики (проезд 9 Мая, 5)