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В Тюмени вместо театрального комплекса появится школа

7 ноября 02:58
Фото: 1MI

В Тюмени займутся работой для строительства новой школы в центре города

На сайте Госзакупок появилась информация о подрядчике который разработает проект школы на месте МТЦ «Космос». Пока вопрос о сносе комплекса не стоит. При разработке проекта планируется сохранить архитектурные элементы театрального комплекса.
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Тюмень

Предпроектными работами займется ООО «Проект 2001». По данным госзакупок, эта организация должна изучить объект будущих работ и составить проект нового здания, где особое место должно быть отведено актовому залу и пространству для творческих занятий.

Также территория новой школы должна быть разделена на несколько зон, там появятся площадки: для игр в хоккей, мини-футбол, баскетбол, волейбол и беговые дорожки. 

Сдать проект необходимо к 10 мая 2023 года. «Проект 2001» получит за это 3 миллиона 350 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, почему на данный момент нельзя говорить о сносе «Космоса» и какой архитектурный ансамбль должен будет появиться на территории этого МТЦ.

#Алиса Вернер#Город#Тюмень#Космос#Тюменский ККЗ «Космос»#Школа#Строительство и архитектура#Закупки#Муниципальные закупки
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