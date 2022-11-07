В Тюмени вместо театрального комплекса появится школа

Предпроектными работами займется ООО «Проект 2001». По данным госзакупок, эта организация должна изучить объект будущих работ и составить проект нового здания, где особое место должно быть отведено актовому залу и пространству для творческих занятий.
Также территория новой школы должна быть разделена на несколько зон, там появятся площадки: для игр в хоккей, мини-футбол, баскетбол, волейбол и беговые дорожки.
Сдать проект необходимо к 10 мая 2023 года. «Проект 2001» получит за это 3 миллиона 350 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, почему на данный момент нельзя говорить о сносе «Космоса» и какой архитектурный ансамбль должен будет появиться на территории этого МТЦ.