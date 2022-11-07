В Тюмени прекращают работу два ресторана

Стоит отметить, что тюменский ресторан «Хамовники» входит в крупный холдинг, но 5 ноября он перестал обновлять афишу мероприятий на своей странице в ВК.
«Официант сказала, что некоторых позиций по алкоголю в меню уже нет. На вопрос почему, ответила, что закупки прекращены, поскольку владельцы заведения приняли решения о закрытии ресторана», - сообщают источники издания.
В Escobar подтвердили, что закончат работу в Тюмени до конца этой недели.
В середине октября «Наш город» сообщал, что в Тюмени закрывается аптечная сеть «Аптека от склада». В 2020 и 2021 году организация фиксировала серьёзные убытки от основной деятельности.