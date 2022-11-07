nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени прекращают работу два ресторана

7 ноября 11:04
Фото: 1MI
Бар и пивной ресторан закрываются в областной столице. Заведения «Хамовники» и Escobar больше не принимают новых заказов и дорабатывают последние дни, сообщает URA.RU.

Стоит отметить, что тюменский ресторан «Хамовники» входит в крупный холдинг, но 5 ноября он перестал обновлять афишу мероприятий на своей странице в ВК.

«Официант сказала, что некоторых позиций по алкоголю в меню уже нет. На вопрос почему, ответила, что закупки прекращены, поскольку владельцы заведения приняли решения о закрытии ресторана», - сообщают источники издания.

В Escobar подтвердили, что закончат работу в Тюмени до конца этой недели.

В середине октября «Наш город» сообщал, что в Тюмени закрывается аптечная сеть «Аптека от склада». В 2020 и 2021 году организация фиксировала серьёзные убытки от основной деятельности.

#Новости тюмени#Ресторан#Работа#Торговая деятельность#Приостановление деятельности#Александр Мязин
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25