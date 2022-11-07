nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени популярные продукты подорожали за неделю от 4 до 9 рублей

7 ноября 14:53
Фото: 1MI
Система iMonitoring, сообщает о серьёзном росте цен на хлеб, яйца, сыры, колбасу и сахар. С 24 по 31 октября стоимость хлеба увеличилась почти на 2 рубля. С начала года килограмм хлебобулочных изделий подорожал почти на 16 рублей.

В Тюменской области постепенно увеличиваются цены на масло, молоко и сыры. За неделю они прибавили от 4 до 9 рублей. Молоко питьевое цельное (литр) теперь стоит около 106 рублей. Говядина увеличилась в цене почти на 70 рублей за килограмм. Теперь за него просят 557 рублей.

Стоимость десятка яиц в среднем составляет 88 рублей. Стоит отметить, что iMonitoring анализирует статистику Росстата.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожали бананы. В августе-сентябре они стоили 64 рублей, теперь от 69 до 72. Сливы были по 85 рублей, теперь они стоят от 100 до 117. 

#Александр Мязин#Новости тюмени#Цены#Продукты#Продукты питания#Мясные продукты#Молочные продукты
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25