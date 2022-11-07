В Тюмени популярные продукты подорожали за неделю от 4 до 9 рублей

В Тюменской области постепенно увеличиваются цены на масло, молоко и сыры. За неделю они прибавили от 4 до 9 рублей. Молоко питьевое цельное (литр) теперь стоит около 106 рублей. Говядина увеличилась в цене почти на 70 рублей за килограмм. Теперь за него просят 557 рублей.