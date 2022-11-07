В Тюмени отмечаются 9-балльные пробки и несколько ДТП

Автостолкновения зафиксированы, как в центре города, так и на окраинах.
«Будьте внимательны в первый рабочий день недели! На окружной дороге в этот час затруднения в районе пересечения с улицей Губернской, а также на участке от Московского тракта до Интернациональной», — сообщают в областной ГИБДД.
По данным сервиса 2ГИС, город сковали 9-балльные пробки. Это заметно и по комментариям тюменцев, оставленных в том же сервисе.
«Все, снег выпал, все ездить разучились», — пишет тюменский водитель.
Ранее "Наш город" рассказывал о том, как тюменский таксист влетел в шиномонтажку. Водитель был пьян.