В Тюмени отмечаются 9-балльные пробки и несколько ДТП

В Тюмени утро понедельника началось с 9 – балльных пробок

По данным 2ГИС, в городе уже произошло около 4 ДТП. Сотрудники ГИБДД дежурят на объездной, чтобы избежать других аварий и предотвратить маневры «обочечников».

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