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В Тюмени отмечаются 9-балльные пробки и несколько ДТП

7 ноября 03:41
Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени утро понедельника началось с 9 – балльных пробок

По данным 2ГИС, в городе уже произошло около 4 ДТП. Сотрудники ГИБДД дежурят на объездной, чтобы избежать других аварий и предотвратить маневры «обочечников».
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Тюмень

Автостолкновения зафиксированы, как в центре города, так и на окраинах.

«Будьте внимательны в первый рабочий день недели! На окружной дороге в этот час затруднения в районе пересечения с улицей Губернской, а также на участке от Московского тракта до Интернациональной», — сообщают в областной ГИБДД.

По данным сервиса 2ГИС, город сковали 9-балльные пробки. Это заметно и по комментариям тюменцев, оставленных в том же сервисе.

«Все, снег выпал, все ездить разучились», — пишет тюменский водитель.

Ранее "Наш город" рассказывал о том, как тюменский таксист влетел в шиномонтажку. Водитель был пьян. 

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