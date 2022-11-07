В сгоревшем доме нашли тело мужчины

На месте работали два звена газодымозащитной службы, в условиях нулевой видимости они искали человека, который по сообщению очевидцев, мог находиться в помещении.
Но найти его живым не удалось.
Причины возгорания пока устанавливаются, но пожарные обращают внимание на то, что дом был на печном отоплении. А значит в нем и может быть причина трагедии.
«Помните, что возгорание может возникнуть в результате проникновения огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим необходимо регулярно проводить тщательный осмотр печей и дымовых труб, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить их ремонт», — напоминает 32-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о другом пожаре, произошедшем ночью. Горела хозяйственная постройка.