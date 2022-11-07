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В сгоревшем доме нашли тело мужчины

7 ноября 06:51
Фото: 32 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД

Тюменец погиб в своем доме в результате пожара

Минувшей ночью спасатели выдвинулись к частному деревянному дому на улице Закалужской. Постройка размером 4 на 9 метров была полностью охвачена огнем. А внутри находился хозяин дома.

На месте работали два звена газодымозащитной службы, в условиях нулевой видимости они искали человека, который по сообщению очевидцев, мог находиться в помещении.

Но найти его живым не удалось.

Причины возгорания пока устанавливаются, но пожарные обращают внимание на то, что дом был на печном отоплении. А значит в нем и может быть причина трагедии.

«Помните, что возгорание может возникнуть в результате проникновения огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим необходимо регулярно проводить тщательный осмотр печей и дымовых труб, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить их ремонт», — напоминает 32-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС по Тюменской области. 

Ранее «Наш город» рассказывал о другом пожаре, произошедшем ночью. Горела хозяйственная постройка.

#Алиса Вернер#МЧС#Спасатели#Новости тюмени#Гибель на пожаре#Частный сектор#Дым#Клиническая смерть
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