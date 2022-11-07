В правительстве Тюменской области прошло заседание антикоррупционной комиссии

«В частности, вводятся меры, способствующие снижению коррупции, отстраивается взаимодействие с институтами гражданского общества», — отметил глава региона.
Все запланированные на 2022 год антикоррупционные мероприятия выполнены, доложила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Тюменской области Ирина Белоусова. В том числе, сведения о доходах за 2021 год в Тюменской области представили сто процентов должностных лиц, на которых такая обязанность возлагается действующим антикоррупционным законодательством.
Также с начала года проведено 389 проверочных мероприятий, в том числе — 113 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении государственных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также руководителей госучреждений. В результате ответственности за нарушения привлечены 17 госслужащих, 4 руководителя госучреждений и 10 лиц, замещающих муниципальные должности.
В план работы комиссии на 2023 год включено рассмотрение вопроса по теме «Итоги опроса бизнес-сообщества Тюменской области в рамках десятого этапа Всероссийского проекта Торгово-промышленной палаты России „Бизнес-барометр коррупции“ — проблематика, пути решения» с участием представителя региональной Торгово-промышленной палаты.
Напомним, в составе аппарата губернатора Тюменской области создано самостоятельное структурное подразделение в виде отдела профилактики коррупционных и других правонарушений. Осуществляет общее руководство, координацию и контроль деятельности отдела — глава региона.