nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В правительстве Тюменской области прошло заседание антикоррупционной комиссии

7 ноября 12:03
Фото: сайт правительства Тюменской области
Системная работа по противодействию коррупции проводится в Тюменской области в соответствии с национальным планом. Об этом заявил глава региона Александр Моор на очередном заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
«В частности, вводятся меры, способствующие снижению коррупции, отстраивается взаимодействие с институтами гражданского общества», — отметил глава региона.

Все запланированные на 2022 год антикоррупционные мероприятия выполнены, доложила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Тюменской области Ирина Белоусова. В том числе, сведения о доходах за 2021 год в Тюменской области представили сто процентов должностных лиц, на которых такая обязанность возлагается действующим антикоррупционным законодательством.

Также с начала года проведено 389 проверочных мероприятий, в том числе — 113 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении государственных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также руководителей госучреждений. В результате ответственности за нарушения привлечены 17 госслужащих, 4 руководителя госучреждений и 10 лиц, замещающих муниципальные должности.

В план работы комиссии на 2023 год включено рассмотрение вопроса по теме «Итоги опроса бизнес-сообщества Тюменской области в рамках десятого этапа Всероссийского проекта Торгово-промышленной палаты России „Бизнес-барометр коррупции“ — проблематика, пути решения» с участием представителя региональной Торгово-промышленной палаты.

Напомним, в составе аппарата губернатора Тюменской области создано самостоятельное структурное подразделение в виде отдела профилактики коррупционных и других правонарушений. Осуществляет общее руководство, координацию и контроль деятельности отдела — глава региона.

Подпишитесь
Гражданская супруга Бережного требует от СМИ опровергнуть необоснованные обвинения
Сегодня, 06:55
«Страна Девелопмент» исполняет самые смелые желания
Сегодня, 09:42
В Тюмени за год сахар подорожал почти на 23%
Сегодня, 06:20
Начало декабря в Тюмени будет морозным
Сегодня, 04:35
В Wilberries назвали фейком информацию о «массовом сбое»
Вчера, 14:34
Как Дед Мороз побывал в Тюмени
Вчера, 12:05