В правительстве Тюменской области прошло заседание антикоррупционной комиссии

Также с начала года проведено 389 проверочных мероприятий, в том числе — 113 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении государственных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также руководителей госучреждений. В результате ответственности за нарушения привлечены 17 госслужащих, 4 руководителя госучреждений и 10 лиц, замещающих муниципальные должности.