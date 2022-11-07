В аэропорту Рощино отменили один и задержали три рейса

На 39 минут задерживается вылет лайнера № ОП 204 авиакомпании «Газпром Авиа». Самолёт будет готов к взлёту в 18:49. Задерживается прибытие рейса Новый Уренгой – Тюмень. Самолёт опоздает на 40 минут и приземлится в областной столице в 17:50. Почти на 1,5 часа задерживается Ан-24 авиакомпании Utair рейса № ЮЭ 346 Красноселькуп – Тюмень.