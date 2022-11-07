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В аэропорту Рощино отменили один и задержали три рейса

7 ноября 11:55
Фото: 1MI
В аэропорту Рощино седьмого ноября отменили рейс Тюмень - Мурманск – Казань № ЮВ 648. По данным онлайн-табло, самолет Bombardier должен был вылететь из областной столицы сегодня в 13:45.

На 39 минут задерживается вылет лайнера № ОП 204 авиакомпании «Газпром Авиа». Самолёт будет готов к взлёту в 18:49. Задерживается прибытие рейса Новый Уренгой – Тюмень. Самолёт опоздает на 40 минут и приземлится в областной столице в 17:50. Почти на 1,5 часа задерживается Ан-24 авиакомпании Utair рейса № ЮЭ 346 Красноселькуп – Тюмень.

Стоит отметить, что «Наш город» ранее сообщал об отмене рейса Тюмень - Мурманск – Казань 3 и 18 октября. 13 сентября вылет лайнера задержали сразу на 3 часа. Причины инцидента не уточняются.

#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Авиарейсы#Расписание#Александр Мязин
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