nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы жалуются на качество уборки снега

7 ноября 03:13
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени за трое суток убрали около 1260 кубометров снега

«Везде каша и все замерзло», — так жители города оценивают сегодняшнюю обстановку в городе. В группе «ЧС Тюмень» тюменцы жалуются на некачественную работу городских служб. Причем недовольны ей, как водители, так и пешеходы.
Сюжет
Тюмень

Традиционно, вместе с тем, как снег ложится на улицы города, его жители негодуют — завалы спецтехника убирать не успевает.

«У кого-нибудь во дворах в выходные убирали снег? Везде каша и все замерзло. В травматологии наверное „бум“. Чуть шею себе не сломал выйдя из подъезда. Прошу Администрацию города повлиять на обслуживающие компании!» — негодует тюменка.

И ее активно поддерживают в комментариях.

«Поддерживаю. Хоть и не падаешь, но идти всё равно тяжко», — пишет житель города.

Хотя некоторые все же призывают терпимее относится к качеству уборки снега: «Убирали, конечно плохо, но отношусь с пониманием, что хотя бы так убрали».

Ранее «Наш город» рассказывал о том, где можно посмотреть, сколько техники вышло на уборку города и в каком районе она сейчас находится, а также мы сообщали о том, куда стоит обратиться, если вас не устраивают снежные завалы во дворе или на общегородской территории.

#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Уборка улиц#Уборка#Администрация#Коммунальные службы#Службы заказчика#Дорожные службы#Управа Центрального округа#Управа Ленинского округа#Управа Калининского округа#Управа Восточного округа
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25