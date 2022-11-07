Тюменцы жалуются на качество уборки снега

Традиционно, вместе с тем, как снег ложится на улицы города, его жители негодуют — завалы спецтехника убирать не успевает.
«У кого-нибудь во дворах в выходные убирали снег? Везде каша и все замерзло. В травматологии наверное „бум“. Чуть шею себе не сломал выйдя из подъезда. Прошу Администрацию города повлиять на обслуживающие компании!» — негодует тюменка.
И ее активно поддерживают в комментариях.
«Поддерживаю. Хоть и не падаешь, но идти всё равно тяжко», — пишет житель города.
Хотя некоторые все же призывают терпимее относится к качеству уборки снега: «Убирали, конечно плохо, но отношусь с пониманием, что хотя бы так убрали».
Ранее «Наш город» рассказывал о том, где можно посмотреть, сколько техники вышло на уборку города и в каком районе она сейчас находится, а также мы сообщали о том, куда стоит обратиться, если вас не устраивают снежные завалы во дворе или на общегородской территории.