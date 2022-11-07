Тюменцы жалуются на качество уборки снега

Ранее «Наш город» рассказывал о том, где можно посмотреть, сколько техники вышло на уборку города и в каком районе она сейчас находится, а также мы сообщали о том, куда стоит обратиться, если вас не устраивают снежные завалы во дворе или на общегородской территории.