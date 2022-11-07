Тюменцы вынуждены сами расчищать пешеходные дорожки после снегопада

В селе Чикча на улице Сулейманова местные жители сами расчищают пешеходные дорожки от снега. По данным паблика «ЧС Тюмень», снег здесь убрали только на проезжей части.

Село находится в 15 километра от областной столицы. «Улица Сулейманова. Чей-то ребёнок устал ждать пока коммунальщики почистят тротуары и решил почистить сам», - отметил подписчик паблика «ЧС Тюмень». Между тем тюменцы сообщают, что жители частного сектора постоянно сами чистят тротуары около домов. После снегопадов спецтехнику можно ждать несколько дней. Сегодня «Наш город» сообщал, что около 100 жителей Тюмени пожаловались на плохую уборку снега. Меньше всего внимания коммунальщики уделают пешеходным дорожкам.