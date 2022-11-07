Тюменцы утонули в снегу

Но если вы хотите пожаловаться на складирование снега, то стоит прихватить линейку и отправиться на улицу. Если объем осадков до 5 миллиметров, то кучу должны убрать за 7 дней (слой снега в таком случае составит около 5 сантиметров на ровном участке). Если объем составляет от 6 до 19 миллиметров, у служб есть до 10 суток. А при уровне в 20 миллиметров на вывоз даётся 14 суток.