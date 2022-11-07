Тюменцы утонули в снегу

В опросе, который мы проводили в нашем телеграм-канале сегодня, поучаствовало более 400 человек.
9% респондентов-пешеходов ответили, что их устроило качество уборки снега на улицах города. Их поддержали 12% опрошенных водителей, у которых нет претензий к ситуации на городских дорогах.
Но основная часть проголосовавших — 52% пешеходов и 27% водителей, считают, что в городе не смогли совладать со снегом.
Вдобавок сегодня утром в социальных сетях посыпался шквал негодования от горожан, которые не смогли в человеческих условиях доехать или дойти до работы.
«Из автобуса выйти сегодня было невозможно, только если в сугроб! А от остановки до работы дойти можно было только с Божьей помощью. Скользко!», — жалуется тюменка.
Утром жители также предполагали, что в травматологии сегодня будет ощутим наплыв пациентов. Они не ошиблись.
В департаменте здравоохранения «Нашему городу» рассказали, что в травматологических отделениях был отмечен прирост посещаемости на 5-10%. Хотя, по мнению врачей, это незначительный показатель.
Более серьезно стоит проблема с безопасностью на дорогах города. В ГИБДД и департаменте здравоохранения отмечают, что на территории региона увеличилось количество ДТП, в результате которых горожане получили серьезные травмы.
Так, только за праздничные выходные в дорожно-транспортных происшествиях 5 человек погибли, 22 — были ранены. А в 6 авариях, произошедших на федеральных трассах, пострадали дети.
В администрации каждый год снежный сезон начинается с классических разъяснений. Реагируя на наплыв жалоб и негодований, власти объясняют, что на улично-дорожной сети работают подрядчики департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, на общественных территориях — сотрудники компаний, которые работают на управы города — Восточную, Центральную, Ленинскую и Калининскую.
За порядок на крыльце офиса отвечает компания, владеющая зданием, а организация проездов и проходов во дворе — забота управляющей компании.
Если сегодня у вашего подъезда лежит снег и мешает вам пройти или же вы мамочка и не смогли прокатить коляску по заснеженному тротуару, то можете сразу обращаться в свою УК. Они обязаны убирать снег оперативно.
Особенно остро вопрос обстоит с сосульками, которые появятся из-за перепадов температур и будут представлять серьезную угрозу. С жалобой на них вы также сможете обратиться в управляющую компанию или на портале «Тюмень — наш дом», выбрав категорию — «Сосульки на крыше».
На данном портале вы также можете оставить жалобы на снежные завалы в категориях «Текущее содержание дворовой территории» или «Складирование снега».
Но если вы хотите пожаловаться на складирование снега, то стоит прихватить линейку и отправиться на улицу. Если объем осадков до 5 миллиметров, то кучу должны убрать за 7 дней (слой снега в таком случае составит около 5 сантиметров на ровном участке). Если объем составляет от 6 до 19 миллиметров, у служб есть до 10 суток. А при уровне в 20 миллиметров на вывоз даётся 14 суток.
Стоит отметить, что эти условия характерны для межквартальных проездов и дворовых территорий.
В тюменской администрации «Нашему городу» сообщили, что на сегодняшний день зарегистрировано более 100 жалоб, что является достаточно серьезным показателем.
«Работа по уборке снега ведется круглосуточно», — сообщают в администрации.
За три снежных дня в городе выпало 17,8 мм осадков, что составляет около 60% от ноябрьской нормы.
С помощью этого сервиса можно узнать где сейчас в городе работает снегоуборочная техника, сколько ее всего и какие конкретно машины разгребают снежные завалы.
Так сейчас в городе работают 642 единицы техники, принадлежащие 39 подрядным организациям.
Больше всего техники сейчас в ЦАО, там работает 108 машин различной комплектации. Меньше всего — в ЛАО, там лишь 94 единицы техники.