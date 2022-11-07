Тюменские компании могут запустить рекламу на Яндексе с дополнительным бюджетом

Яндекс Бизнес — это сервис для автоматического запуска рекламы сразу на нескольких площадках в интернете. Объявления появятся в поиске Яндекса, Картах и на сайтах партнёров Рекламной сети.

Предпринимателю нужно только рассказать о своём бизнесе и выбрать, куда привести клиентов. Яндекс Бизнес сделает всё остальное: создаст объявления, проанализирует площадки и запустит рекламу там, где есть ваши потенциальные клиенты. А ещё проследит, чтобы реклама приводила клиентов и вы не потратили лишнего.