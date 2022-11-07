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Тюменские компании могут запустить рекламу на Яндексе с дополнительным бюджетом

7 ноября 13:53
Фото: pixabey
Предприниматели Тюменской области могут обратиться в центр «Мой бизнес» и получить дополнительный рекламный бюджет — 3 тысяч рублей на первый запуск рекламы от Яндекс Бизнеса. О мере поддержке рассказали в региональном инвестиционном агентстве.
«Продвижение товаров и услуг в интернете — важнейший канал привлечения для предпринимателей. Чтобы получить дополнительные 3 000 рублей, нужно зарегистрироваться на сайте мойбизнес-72.рф и скопировать промокод из личного кабинета пользователя», — пояснила руководитель центра «Мой бизнес» Тюменской области Ильяна Багишева.

Яндекс Бизнес — это сервис для автоматического запуска рекламы сразу на нескольких площадках в интернете. Объявления появятся в поиске Яндекса, Картах и на сайтах партнёров Рекламной сети.
Предпринимателю нужно только рассказать о своём бизнесе и выбрать, куда привести клиентов. Яндекс Бизнес сделает всё остальное: создаст объявления, проанализирует площадки и запустит рекламу там, где есть ваши потенциальные клиенты. А ещё проследит, чтобы реклама приводила клиентов и вы не потратили лишнего.

В центре «Мой бизнес» можно получить дополнительно 3 000 рублей к рекламному бюджету. Например, если реклама на 90 дней стоит 20 000 рублей — с промокодом центра «Мой бизнес» бюджет станет 23 000 рублей. Действует он при подключении рекламы от Яндекс Бизнеса на срок от 90 дней с рекламным бюджетом от 10 000 рублей.

Промокодом могут воспользоваться компании, которые раньше не запускали рекламу от Яндекс Бизнеса или делали это больше года назад.

Напомним, в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. 

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