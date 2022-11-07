Тюменские дзюдоисты взяли на «бронзу» чемпионате России

Чемпионат России по дзюдо завершился накануне в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие 524 спортсменов из 59 регионов страны. Тюменскую область представила команда из 20 человек, трое из них вошли в число победителей, сообщает пресс-служба правительства области.

Бронзовые медали выиграли Алим Балкаров в весовой категории 66 кг, Буяна-Херел Санаа в категории 73 кг и Джавад Гусейнов в категории свыше 100 кг. Также отличную подготовку продемонстрировали тюменские спортсменки Алина Сергеева (48 кг), Любовь Орлова (78 кг), Валерия Таратунина (78+) и Эльдар Аллахвердиев (90 кг) — у них пятое место. Все участники команды — это 12 мужчин и 8 женщин занимаются в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». По сумме личных результатов тюменские мужчины среди всех субъектов РФ заняли 3 место, а женщины — 7 место. А в зачете среди федеральных округов спортсменки Урала одержали победу, спортсмены стали вторыми. Такой результат принес уральским дзюдоистам первое общекомандное место. Отметим, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является развитие спорта в регионе и создание условий, позволяющих населению свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.