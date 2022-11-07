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Тюменская организация сбрасывала отходы в Туру

7 ноября 05:26
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени за складирование отходов на берегу Туры оштрафовали компанию

Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Росприроднадзора выяснили, что ООО «Инвестиционный проект» захламила берег Туры различным мусором и отходами.
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Тура

Прокуратура Ленинского округа сообщает, что Сергею Усову, руководителю ООО «Инвестиционный проект» внесено представление. Он должен решить проблему с кучей строительного и прочего мусора, который его сотрудники сбрасывали на берег Туры.

Фото: Группа "Вконтакте" РЫБАЛКА в Тюменской области

В отношении управляющего ООО «Инвестиционный проект», который владеет захламленным участком, возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи  8.2 КоАП РФ.

Сотрудники Росприроднадзора, в свою очередь, оштрафовали Усова на 40 тысяч рублей.

Доходы «Инвестиционного проекта» за 2021 год составили более 13 млн рублей. Усов владеет организацией совместно с Сергеем Кононовым и Сергеем Бондаренко.

В планах компаньонов — продать земельный участок на высоком берегу Туры или построить там коттеджный комплекс.

Ранее «Наш город» рассказывал, как «Метелевский лес» превращается в свалку. Неизвестные оставляют там гигантские мешки с отходами.

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