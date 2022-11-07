Тюменская организация сбрасывала отходы в Туру

Прокуратура Ленинского округа сообщает, что Сергею Усову, руководителю ООО «Инвестиционный проект» внесено представление. Он должен решить проблему с кучей строительного и прочего мусора, который его сотрудники сбрасывали на берег Туры.
В отношении управляющего ООО «Инвестиционный проект», который владеет захламленным участком, возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 8.2 КоАП РФ.
Сотрудники Росприроднадзора, в свою очередь, оштрафовали Усова на 40 тысяч рублей.
Доходы «Инвестиционного проекта» за 2021 год составили более 13 млн рублей. Усов владеет организацией совместно с Сергеем Кононовым и Сергеем Бондаренко.
В планах компаньонов — продать земельный участок на высоком берегу Туры или построить там коттеджный комплекс.
Ранее «Наш город» рассказывал, как «Метелевский лес» превращается в свалку. Неизвестные оставляют там гигантские мешки с отходами.