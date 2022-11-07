Тюменка ворвалась в кондитерскую с пистолетом

Сотрудники кондитерской на выходку женщины не повелись. Они увидели, что пистолет был игрушечным, а бандитка — нетрезвой.
Полицейским, которые встретили ее на выходе из заведения, она рассказала, что таким образом хотела найти деньги, чтобы купить еще алкоголя.
В УМВД по Тюменской области сообщают, что женщина ранее уже была судима, теперь, не смотря на игрушечный пистолет, на нее заведено уголовное дело за разбойное нападение.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как подростки решили побаловаться с игрушечным пистолетом и расстреляли домофон.