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Тюменка ворвалась в кондитерскую с пистолетом

7 ноября 07:50
Фото: 1MI

В Тюмени женщина с игрушечным пистолетом хотела ограбить кондитерскую на Депутатской

В магазине на улице Депутатской сотрудников вчера жутко напугали. Женщина зашла в булочную с пистолетом и потребовала деньги из кассы. Преступница не учла одного — ее пистолет был игрушечным.
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Тюмень

Сотрудники кондитерской на выходку женщины не повелись. Они увидели, что пистолет был игрушечным, а бандитка — нетрезвой.

Полицейским, которые встретили ее на выходе из заведения, она рассказала, что таким образом хотела найти деньги, чтобы купить еще алкоголя.

В УМВД по Тюменской области сообщают, что женщина ранее уже была судима, теперь, не смотря на игрушечный пистолет, на нее заведено уголовное дело за разбойное нападение.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как подростки решили побаловаться с игрушечным пистолетом и расстреляли домофон.

#Алиса Вернер#МВД#Тюмень#Алкоголь#Разбой#Пьяный дебош#Нападение#Разбойное нападение#Вооруженное нападение#Сотрудники полиции#Сотрудник полиции
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