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Тоболяки обеспокоены новым хобби подростков

7 ноября 16:01
Фото: 1MI
Тоболяки уж очень недовольны трансфергингом — видом экстремального спорта, который набирает популярность у подростков.

Об этом они рассказали в социальных сетях.

Тоболячка Марина Солодова работает водителем автобуса на городских маршрутах. По ее словам, подростки 15-17 лет на вид зацепились за автобус.

«Выйду из автобуса, разгоню, они опять цепляются. Я за руль, они за бампер. Обращаюсь ко всем родителям, к классным руководителям с просьбой донести информацию детям, что это не безопасно. Ведь пустой автобус весит 18 тонн», — призывает взрослых людей к благоразумию тоболячка.

Кроме того, она отмечает, что при таких обстоятельствах несчастного случая не избежать.

«В автобусе, как внутри, так и снаружи установлены камеры. Найти зацепера не составит труда, а за такие развлечения можно получить штраф», — добавляет женщина.

Люди в комментариях согласились с доводами тоболячки.

«Такие же придурки малолетние в Менделеева катаются», — сообщила Светлана Зырьянова.
«Очень часто вижу такое. Неужели больше нет занятий?» — интересуется Алена Гайсина.
Из поколения в поколение цеплялись, цепляются и будут цеплятся за автобусы. Сколько потерянных варежек», — оставил комментарий Руслан Шамильевич.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы недовольны опасными играми детей у школы № 92.

#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Губернатор#Жалобы#Чистый город#Правительство Тюменской области#Правительство области#Мелиса Учунджю
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