Тоболяки обеспокоены новым хобби подростков

Об этом они рассказали в социальных сетях.
Тоболячка Марина Солодова работает водителем автобуса на городских маршрутах. По ее словам, подростки 15-17 лет на вид зацепились за автобус.
«Выйду из автобуса, разгоню, они опять цепляются. Я за руль, они за бампер. Обращаюсь ко всем родителям, к классным руководителям с просьбой донести информацию детям, что это не безопасно. Ведь пустой автобус весит 18 тонн», — призывает взрослых людей к благоразумию тоболячка.
Кроме того, она отмечает, что при таких обстоятельствах несчастного случая не избежать.
«В автобусе, как внутри, так и снаружи установлены камеры. Найти зацепера не составит труда, а за такие развлечения можно получить штраф», — добавляет женщина.
Люди в комментариях согласились с доводами тоболячки.
«Такие же придурки малолетние в Менделеева катаются», — сообщила Светлана Зырьянова.
«Очень часто вижу такое. Неужели больше нет занятий?» — интересуется Алена Гайсина.
Из поколения в поколение цеплялись, цепляются и будут цеплятся за автобусы. Сколько потерянных варежек», — оставил комментарий Руслан Шамильевич.
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