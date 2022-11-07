С начала 2022 года тысячи тюменских семей получили материнский капитал

За 10 месяцев 2022 года в Тюменской области было выделено 620 млн рублей на выплаты материнского капитала за рождение первого ребенка. Данную меру поддержки уже успели получить более 4 тысяч тюменский семей , сообщает информцнтр правительства Тюменской области.

«Размер регионального маткапитала на первого ребенка - 150 000 рублей. Он введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации нацпроекта «Демография»», - сообщает пресс-служба информцнтра правительства Тюменской области. Все необходимые заявления на выплату можно подать на сайте Госуслуги или в МФЦ. Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице судят мошенников, укравших 25 миллионов рублей из материнского капитала. По уголовному делу проходят 4 жителя Курганской области.