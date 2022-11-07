С начала 2022 года тысячи тюменских семей получили материнский капитал

«Размер регионального маткапитала на первого ребенка - 150 000 рублей. Он введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации нацпроекта «Демография»», - сообщает пресс-служба информцнтра правительства Тюменской области.
Все необходимые заявления на выплату можно подать на сайте Госуслуги или в МФЦ.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице судят мошенников, укравших 25 миллионов рублей из материнского капитала. По уголовному делу проходят 4 жителя Курганской области.