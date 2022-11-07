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С начала 2022 года тысячи тюменских семей получили материнский капитал

7 ноября 11:27
Фото: 1MI
За 10 месяцев 2022 года в Тюменской области было выделено 620 млн рублей на выплаты материнского капитала за рождение первого ребенка. Данную меру поддержки уже успели получить более 4 тысяч тюменский семей , сообщает информцнтр правительства Тюменской области.
«Размер регионального маткапитала на первого ребенка - 150 000 рублей. Он введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации нацпроекта «Демография»», - сообщает пресс-служба информцнтра правительства Тюменской области.

Все необходимые заявления на выплату можно подать на сайте Госуслуги или в МФЦ.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в областной столице судят мошенников, укравших 25 миллионов рублей из материнского капитала. По уголовному делу проходят 4 жителя Курганской области.

 

#Александр Мязин#Новости тюмени#Выплаты#Единовременные выплаты#Социальные выплаты#Моя тюменская семья
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