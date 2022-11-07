Пьяный водитель катался на самодельном «автомобиле»

Тюменец дважды сел пьяным за руль самодельного транспортного средства

Сладковский районный суд заключил, что Александр Чернов на своих ошибках не учится. Он уже был наказан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но решился на то же нарушение вновь!

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