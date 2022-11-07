Пьяный водитель катался на самодельном «автомобиле»

Теперь мужчина будет отрабатывать 180 часов и не сможет управлять транспортным средством в течение двух лет.
К таком решению пришел Сладковский районный суд. Дело им передали инспекторы ГИБДД, которые поймали рецидивиста, разъезжающем на собственном изобретении.
Чернов сконструировал транспортное средства на базе мотоблока «Patriot California 2». и на нем разъезжал пьяным по району.
Подсудимый вину признал сразу и даже ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Соседи об «изобретателе» отозвались нелестно, дав ему удовлетворительную характеристику.
Ранее «Наш город» рассказывал о тюменце, который поругался с женой и для пущей драмы сел пьяным за руль.