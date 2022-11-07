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Пьяный водитель катался на самодельном «автомобиле»

7 ноября 03:26
Фото: 1MI

Тюменец дважды сел пьяным за руль самодельного транспортного средства

Сладковский районный суд заключил, что Александр Чернов на своих ошибках не учится. Он уже был наказан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но решился на то же нарушение вновь!
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Суд

Теперь мужчина будет отрабатывать 180 часов и не сможет управлять транспортным средством в течение двух лет.

К таком решению пришел Сладковский районный суд. Дело им передали инспекторы ГИБДД, которые поймали рецидивиста, разъезжающем на собственном изобретении.

Чернов сконструировал транспортное средства на базе мотоблока «Patriot California 2». и на нем разъезжал пьяным по району.

Подсудимый вину признал сразу и даже ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Соседи об «изобретателе» отозвались нелестно, дав ему удовлетворительную характеристику.

 

Ранее «Наш город» рассказывал о тюменце, который поругался с женой и для пущей драмы сел пьяным за руль.

#Алиса Вернер#ГИБДД#Суд#Безопасность на дорогах#Уголовная ответственность#Сладковский район#Ученые#Пьяный дебош
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