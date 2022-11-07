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Преступники украли 25 миллионов из материнского капитала у обманутых женщин

7 ноября 06:24
Фото: 1MI

В Тюмени судят мошенников, укравших 25 миллионов рублей из материнского капитала

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей Курганской области.

Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Преступники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Следствие считает, что руководитель организации придумал план хищения средств из материнского капитала. Кроме того, он привлек к афере своих знакомых.

С 2015 по 2019 год подсудимые искали женщин, которым полагался материнский капитал. Но их «жертвы» находились в тяжелых материальных условиях. Преступники предлагали женщинам заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья в деревнях Курганской области.

Обвиняемых не интересовало, что будет с обманутыми женщинами. После проведения мошеннической схемы, они предлагали женщинам разделить обналиченные денежные средства.

Был заключен 61 фиктивный договор, суммой в размере 25 миллионов рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, что телефонные мошенники в течение трех дней пытались выманить у жительницы Тюмени под различными предлогами денежные средства в размере 500 тысяч рублей. В итоге добились только того, что теперь их поиском занимаются сотрудники полиции.

#Мелиса Учунджю#Уголовная ответственность#Новости тюмени#Губернатор#Денежные платежи#Денежные переводы#Россия
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