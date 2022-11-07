Преступники украли 25 миллионов из материнского капитала у обманутых женщин

Ранее «Наш город» писал о том, что телефонные мошенники в течение трех дней пытались выманить у жительницы Тюмени под различными предлогами денежные средства в размере 500 тысяч рублей. В итоге добились только того, что теперь их поиском занимаются сотрудники полиции.