Преступники украли 25 миллионов из материнского капитала у обманутых женщин

Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе ведомства.
Преступники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Следствие считает, что руководитель организации придумал план хищения средств из материнского капитала. Кроме того, он привлек к афере своих знакомых.
С 2015 по 2019 год подсудимые искали женщин, которым полагался материнский капитал. Но их «жертвы» находились в тяжелых материальных условиях. Преступники предлагали женщинам заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья в деревнях Курганской области.
Обвиняемых не интересовало, что будет с обманутыми женщинами. После проведения мошеннической схемы, они предлагали женщинам разделить обналиченные денежные средства.
Был заключен 61 фиктивный договор, суммой в размере 25 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что телефонные мошенники в течение трех дней пытались выманить у жительницы Тюмени под различными предлогами денежные средства в размере 500 тысяч рублей. В итоге добились только того, что теперь их поиском занимаются сотрудники полиции.