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Пожарные 33 раза выезжали ликвидировать последствия ДТП

7 ноября 04:41
Фото: Противопожарная служба ТО

За прошедшую неделю в Тюменской области зарегистрировано 47 пожаров

В МЧС по Тюменской области сообщают, что минувшая неделя отличилась 47 техногенными пожарами. Для их ликвидации 33 раза сотрудники ведомства выезжали на место ЧП.
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Тюмень

Сотрудники МЧС рекомендуют населению вспомнить о правилах пожарной безопасности и в случае возникновения опасности незамедлительно звонить по номеру — 112.

«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность!» — также напоминают в МЧС по Тюменской области.

За последние 7 дней в регионе  было зарегистрировано 47 пожаров. К ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались 33 раза, а 23 раза в их помощи нуждались жители области.

Подразделения противопожарной службы области привлекались к тушению пожаров 9 раз. В ведомстве сообщают, что одного человека спасти не удалось.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как под Тюменью ночью сгорела хозяйственная постройка. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи.

#Алиса Вернер#Тюмень#МЧС#Новости тюмени#Пожары#Уголовная ответственность#Пресс-служба МЧС#Мчс по то#Спасатели#Погибшие
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