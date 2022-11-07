Пожарные 33 раза выезжали ликвидировать последствия ДТП

Сотрудники МЧС рекомендуют населению вспомнить о правилах пожарной безопасности и в случае возникновения опасности незамедлительно звонить по номеру — 112.
«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность!» — также напоминают в МЧС по Тюменской области.
За последние 7 дней в регионе было зарегистрировано 47 пожаров. К ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались 33 раза, а 23 раза в их помощи нуждались жители области.
Подразделения противопожарной службы области привлекались к тушению пожаров 9 раз. В ведомстве сообщают, что одного человека спасти не удалось.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как под Тюменью ночью сгорела хозяйственная постройка. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи.