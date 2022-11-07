Капитану Жихареву мстят за грубость: «Я разворошил змеиное гнездо»

Сослуживцы капитана рассказали «Нашему городу», что военная полиция якобы задержала пермяка и вывезла его из места расположения батальона.
Предположительная причина доследственной проверки — борьба Жихарева с пьянством мобилизованных и заявления «пострадавших» от этой борьбы.
Последние посты мужчины были связаны с неблагоприятной обстановкой в учебном центре. Он возмущался тем, как тратят деньги военнослужащие.
«Вяжут алкоголиков, которые запойно бухают и ничего больше не хотят делать. Данные субъекты без стыда и совести вытирают ноги о свои семьи, о своих детей, о родных и близких. Лучше бы эти деньги отправляли домой, но они выбирают ежедневные попойки», — писал Михаил 5 ноября в своих социальных сетях.
Несколько его постов в конце октября подряд — обличение пьянства мобилизованных. Он прямо высказывался, что зря им деньги начислили, теперь они тратятся на выпивку.
Ранее Жихарев размещал видео с тренировок по тактике и физической подготовке. Но все оборвалось 5 ноября. Сначала он разместил обличающий пьяниц пост, потом удалил его, а потом и вовсе пропал из сети.
Спустя два дня обращение Жихарева опубликовал на своей странице пермяк Вячеслав Нечкин.
По информации, размещенной в видеоролике, несколько дней назад при очередной попытке разогнать пьяную компанию, Михаил Жихарев ударил по скамейке топором. Мобилизованные, находившиеся в этот момент рядом, написали на Михаила заявления в военную полицию.
В видеоролике также говорится, что комбат сперва был задержан, а после отправлен в другую военную часть.
«Судьба боевого офицера решается в самых высоких кабинетах нашего государства. Народ страны наблюдает, затаив дыхание и сжав кулаки, за ситуацией, которая сложилась вокруг „комбата Миши“, ставшего уже новым символом честного русского офицера, болеющего всей душой за своих подчиненных, как за родных себе людей», — сказано в опубликованном видеоролике.
В своем видео Вячеслав Нечкин призывает общественность обращаться в военную прокуратуру и военную полицию.
«Главное — не молчите. В этом видео лишь малая доля правды».
Редакция «Нашего города» получила оригиналы видео Михаила Жихарева, на них он подробно рассказывает о произошедшем в расположении.
«Говорила мне мама: «Правда тебя до хорошего не доведет». Но я, как непослушный сын, здесь, в Тюмени, подразворошил змеиное гнездо. За что сейчас мне без преувеличения пытаются половину статей Уголовного кодекса нашить. Читайте между строк. Много сотен людей из батальона начали писать, что меня просто подставляют. Они меня знают. Я один ничего не могу. Саботажники-красавцы, они умеют сговариваться, делать показания, стоять на своем.
Он говорит, что неоднократно пытался покончить с пьянством в расположении, проводил постоянное обучение мобилизованных, но его инициативы вызывали отторжение и вопросы. По словам сослуживцев сказалась медийная слава — на капитана стали обращать внимание после известного разговора с губернатором Пермского края.
Михаил Жихарев также сообщил, что «по собственным соображениям» уже боится что-либо говорить.
«Я и так деморализован очень сильно. Просто виду не показываю. Посмотрим, поживем увидим. А так, хорошим парням огромный привет хочу передать. Боевые порядки, которыми я с вами занимался, спасут вам жизнь», — произнес такое напутствие Жихарев.
По словам капитана, «саботажники» (лица ранее уличенные Жихаревым в пьянстве, — прим.ред.) написали заявления на него, с ними общается военная полиция.
«Почему-то ни к кому из сотен мобилизованных военная полиция не подходит. Их цель — саботажники. Фактов я никаких не говорю. Даже то, что сказал — страшно было говорить. Правда рано или поздно всегда победит», — подытожил Михаил.
В другом видеоролике, размещенном земляком капитана Андреем Новоселовым, Михаил рассказал, что когда его забирали из части, он якобы был ограблен.
«Представители военной полиции, когда отвозили меня из части — преступили закон. Ограбили меня. По статье 161 части второй, произвели ограбление по сговору в группе, забрав у меня без каких-либо оснований мой личный телефон. На что моя реакция — встречное заявление. Это мой первый ход», — подчеркнул Михаил Жигарев.
«Наш город» направил письменный запрос в военную прокуратуру Тюменского гарнизона для выяснений обстоятельств дела. Наша редакция продолжит следить за ситуацией.
Ранее «Наш город» писал о разговоре губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с мобилизованными пермяками в Тюмени. Военнослужащие требовали обещанные выплаты, которые помогли бы решить проблемы в их семьях. Однако, получить точный ответ от властей они не смогли.