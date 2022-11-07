nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как прошло традиционное шествие 7 ноября в Тюмени

7 ноября 10:42
Фото: nashgorod.ru

Как тюменцы отметили 7 ноября

В 105-ю годовщину Октябрьской революции коммунисты из РКРП (б) прошлись демонстрацией по улице Республики и провели митинг у памятника Владимиру Ленину на Центральной площади. Организаторы провели акцию без разрешения властей и обвинили КПРФ в трусости. В шествии приняло участие около 30 человек.

По словам организатора акции Александра Черепанова, власти не разрешили официально проводить шествие, а КПРФ и вовсе испугались выйти на демонстрацию.

«Кто нам может запретить идти по тротуару? Никто не может. Они все ждут какого-то разрешения, жалуются, а сами боятся. Видимо продались. Зато моя совесть чиста», — рассказал «Нашему городу» Александр Черепанов.
Видео: Наш Город

Напомним, бывший депутат областной думы Александр Черепанов известен тем, что на него завели уголовное дело по факту избиения подполковника полиции Вячеслава Волковицкого.

В ноябре 2020 года Комитет по межнациональным отношениям администрации города Тюмени запретил проведение традиционного шествия, приуроченного ко дню Великой Октябрьской революции. Власти объяснили отказ пандемийным периодом.

Однако, Черепанов все же предложил провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину. Он был задержан. После задержания подполковник полиции написал заявление о том, что Черепанов его избил. 

«Наш город» уже писал о том, как проходят судебные заседания по делу Черепанова. Недавно были допрошены три свидетеля обвинения, из них два человека являлись участниками митинга, а последний — сотрудником полиции.

Очередное судебное заседание состоится 10 ноября. Об этом нам сообщил адвокат Черепанова Павел Руснаков.

#Военнослужащие#Новости тюмени#Шествие#Коммунисты#Губернатор#Россия#Праздник#Правительство Тюменской области#Мелиса Учунджю#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25