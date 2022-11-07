Как прошло традиционное шествие 7 ноября в Тюмени

По словам организатора акции Александра Черепанова, власти не разрешили официально проводить шествие, а КПРФ и вовсе испугались выйти на демонстрацию.
«Кто нам может запретить идти по тротуару? Никто не может. Они все ждут какого-то разрешения, жалуются, а сами боятся. Видимо продались. Зато моя совесть чиста», — рассказал «Нашему городу» Александр Черепанов.
Напомним, бывший депутат областной думы Александр Черепанов известен тем, что на него завели уголовное дело по факту избиения подполковника полиции Вячеслава Волковицкого.
В ноябре 2020 года Комитет по межнациональным отношениям администрации города Тюмени запретил проведение традиционного шествия, приуроченного ко дню Великой Октябрьской революции. Власти объяснили отказ пандемийным периодом.
Однако, Черепанов все же предложил провести шествие по тротуару от Технопарка до памятника Ленину. Он был задержан. После задержания подполковник полиции написал заявление о том, что Черепанов его избил.
«Наш город» уже писал о том, как проходят судебные заседания по делу Черепанова. Недавно были допрошены три свидетеля обвинения, из них два человека являлись участниками митинга, а последний — сотрудником полиции.
Очередное судебное заседание состоится 10 ноября. Об этом нам сообщил адвокат Черепанова Павел Руснаков.