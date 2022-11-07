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Еще быстрее и удобнее: Сбер максимально упростил платежи по QR-коду

7 ноября 10:47
Фото: СБЕР
Оплачивать покупки в магазинах по QR-коду со SberPay стало еще проще. С помощью обновленной технологии владельцы смартфонов могут быстро и удобно совершать платежи в торговых точках без использования банковской карты.

QR-код теперь выводится прямо на экран платежного терминала Сбера. Покупателю достаточно отсканировать его камерой смартфона и провести оплату через Сбербанк Онлайн или приложение другого банка-партнера, подключенного к платформе «Плати QR».

Преимущество технологии в том, что носить с собой карту необязательно — можно оплачивать покупки любым смартфоном, даже без NFC. При оплате по QR-коду со SberPay сохраняются все удобства карты — начисление бонусов СберСпасибо и безопасность.

Сейчас новая технология доступна уже на 80 тысячах платежных терминалов Сбербанка на территории Уральского региона, а вся сеть POS-терминалов банка будет подключена к ней в 2023 году.

«Технология платежей по QR-коду быстро развивается. Оплату таким способом на Урале принимают уже более 18,5 тысячи магазинов — только за три минувших месяца их число выросло вдвое. Теперь пользоваться этой технологией станет еще удобнее. Если раньше для покупки в магазине по QR-коду требовалось вручную ввести сумму и свериться с продавцом, то теперь оплата происходит буквально в пару кликов», — отмечает Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
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