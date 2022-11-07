Эксперты отметили тенденцию снижения цен на жилье в Москве и Подмосковье

Глава аналитического центра Дмитрий Таганов рассказал корреспондентам из NEWS.ru, что в «старой» Москве в октябре на продажу было выставлено на 5,3% квартир больше, чем в сентябре и на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Новой Москве сложилась похожая ситуация. Здесь предложение составляет на 4% больше, чем в сентябре, и на 22,8%, чем в октябре 2021 года. В Московской области показатели роста предложения за месяц составили 4,3%. За год предложение увеличилось на 19,3%.