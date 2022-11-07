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Эксперты отметили тенденцию снижения цен на жилье в Москве и Подмосковье

7 ноября, 17:07
Представители аналитических организаций заявили о рекордном количестве выставленных на продажу квартир в Москве и Подмосковье. Только за прошлый месяц владельцы столичной недвижимости планировали продать на 20% больше квартир, чем в сентябре. За три месяца этот показатель вырос на 60%.

По России в целом наблюдается рост выставляемых на продажу квартир. Из-за того, что спрос превышает предложение, продавцы стали снижать цену на жилье. Они все чаще идут навстречу покупателям, делая большие скидки при торге.

Глава аналитического центра Дмитрий Таганов рассказал корреспондентам из NEWS.ru, что в «старой» Москве в октябре на продажу было выставлено на 5,3% квартир больше, чем в сентябре и на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Новой Москве сложилась похожая ситуация. Здесь предложение составляет на 4% больше, чем в сентябре, и на 22,8%, чем в октябре 2021 года. В Московской области показатели роста предложения за месяц составили 4,3%. За год предложение увеличилось на 19,3%.

По данным других аналитиков, количество предложений на вторичном рынке столицы выросли на 20% за октябрь и на 60% — за последние три месяца.

Аналитики отмечают, что рост предложений нельзя однозначно связать с частичной мобилизацией, которую объявили 21 сентября. Число желающих продать свои квартиры начало расти еще 6 месяцев назад. С августа рост предложения достиг 15–25% в месяц. Причины продажи жилья — самые разные. Например, переезд, потеря работы, поиск средств к существованию.

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