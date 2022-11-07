nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Для детей-инвалидов закупили оборудование на 11 миллионов рублей

7 ноября 05:37
Фото: 1MI

В Тюменской области для детей с инвалидностью закупили оборудование на 11 млн рублей

В нашем регионе было закуплено оборудование для детей с инвалидностью на 11 миллионов рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Его применение — социальная реабилитация и абилитация.

В июне этого года был запущен пилотный проект при поддержке Министерства труда России. Благодаря ему средства и были выделены из областного бюджета.

Планируется, что проект завершится в 2024 году.

Директор Департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин считает, что основной целью проекта является быстрое доведение денег до тех семей, которые в этом нуждаются.

«А также обеспечить связку с нашими социально-реабилитационными центрами», — добавил Грамотин.

7 учреждений, которые участвуют в проекте, предоставляют услуги на выбор: стационарная и полустационарная формы. Родители сами могут выбрать место и формат.

Ранее «Наш город» писал о том, каким семьям полагаются льготы на ЖКУ в Тюменской области и как изменится начисление социальных выплат с первого дня ноября этого года.

#Новости тюмени#Мелиса Учунджю#Россия#Губернатор#Правительство Тюменской области#Правительство области#Центр обработки данных правительства Тюменской области
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25