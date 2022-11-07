Для детей-инвалидов закупили оборудование на 11 миллионов рублей

Его применение — социальная реабилитация и абилитация.
В июне этого года был запущен пилотный проект при поддержке Министерства труда России. Благодаря ему средства и были выделены из областного бюджета.
Планируется, что проект завершится в 2024 году.
Директор Департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин считает, что основной целью проекта является быстрое доведение денег до тех семей, которые в этом нуждаются.
«А также обеспечить связку с нашими социально-реабилитационными центрами», — добавил Грамотин.
7 учреждений, которые участвуют в проекте, предоставляют услуги на выбор: стационарная и полустационарная формы. Родители сами могут выбрать место и формат.
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