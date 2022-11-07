Бывший замначальника тюменского СИЗО №1 получил пять лет за взятки

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени арестовали двух врачей-наркологов за взятки в 60 000 рублей. Они предоставили заключение, которое освободило водителя от ответственности за пьяную езду. Всё произошло с 28 по 29 января 2021 года.