Бывший замначальника тюменского СИЗО №1 получил пять лет за взятки

В общей сложности он получил 145 000 рублей.
«Суд установил, что Логинов, занимая должность заместителя начальника ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Тюменской области, получал взятки от осуждённого за помощь в получении запрещенных продуктов питания», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Злоумышленник признал свою вину, ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени арестовали двух врачей-наркологов за взятки в 60 000 рублей. Они предоставили заключение, которое освободило водителя от ответственности за пьяную езду. Всё произошло с 28 по 29 января 2021 года.