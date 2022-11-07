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Бывший замначальника тюменского СИЗО №1 получил пять лет за взятки

7 ноября 10:39
Фото: 1MI

В Тюмени на 5 лет отправили в колонию бывшего замначальника СИЗО №1 за взятки

Тюменский суд вынес обвинительный приговор Дмитрию Логинову. Его обвиняли в 5 преступлениях связанных со взятками, ранее он занимал должность замначальника ФКУ СИЗО №1 УФСИН РФ по Тюменской области, сообщает пресс-служба тюменских судов.

В общей сложности он получил 145 000 рублей.

«Суд установил, что Логинов, занимая должность заместителя начальника ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Тюменской области, получал взятки от осуждённого за помощь в получении запрещенных продуктов питания», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Злоумышленник признал свою вину, ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени арестовали двух врачей-наркологов за взятки в 60 000 рублей. Они предоставили заключение, которое освободило водителя от ответственности за пьяную езду. Всё произошло с 28 по 29 января 2021 года.

 

#Александр Мязин#Тюменская область#Новости тюмени#Суды#Районые суды#Прокуратура#Прокуратура Тюменской области
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