nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более десятка ДТП произошло в Тюмени на выходных

7 ноября 05:05
Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД задержали 18-летнюю девушку за дрифт у ТЦ

5 человек погибли, 22 — были ранены в последние три дня на дорогах Тюменской области. В 6 ДТП, произошедших на федеральных трассах, пострадали дети. Одна из аварий произошла по вине пьяного водителя.
Сюжет
Тюмень

Жуткие выходные на дорогах

В областной ГИБДД сообщают о 14 ДТП, случившихся в праздничные выходные. Одно из них произошло на улице Республики, неподалеку от дома № 155. Папа с 14-летней дочкой припарковали автомобиль и перебегали дорогу, чтобы забежать в магазин.

Но девочка попала под колеса «Мерседеса». Водитель этого автомобиля не ожидал увидеть людей, перебегающих дорогу вне пешеходного перехода.

Девочка отделалась ушибами, а отец вовсе не пострадал. Такой безалаберностью в вопросах дорожного движения отличились не только пешеходы.

18-летняя девушка крутила «пятаки» на парковке

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Прав у 18-летней дамы не было, но зато был автомобиль и неистовое желание «повыпендриваться». Сотрудники ГИБДД, на парковке у ТЦ Лента на улице Алебашевской, остановили девушку, которая пыталась там дрифтовать.

Инспекторам она пояснила, что уже окончила автошколу, но экзамены еще не сдавала. Не смотря на красивые глазки, сотрудники ГИБДД составили на юную автомобилистку административный протокол, а машину эвакуировали на спецстоянку.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сегодня утром обстановка на дорогах также была напряженной.

#Алиса Вернер#Безопасность на дорогах#Новости тюмени#Тюмень#ГИБДД#Водители#Водительские права#Родительские права#Права граждан
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25