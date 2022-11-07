Более десятка ДТП произошло в Тюмени на выходных

В областной ГИБДД сообщают о 14 ДТП, случившихся в праздничные выходные. Одно из них произошло на улице Республики, неподалеку от дома № 155. Папа с 14-летней дочкой припарковали автомобиль и перебегали дорогу, чтобы забежать в магазин.
Но девочка попала под колеса «Мерседеса». Водитель этого автомобиля не ожидал увидеть людей, перебегающих дорогу вне пешеходного перехода.
Девочка отделалась ушибами, а отец вовсе не пострадал. Такой безалаберностью в вопросах дорожного движения отличились не только пешеходы.
Прав у 18-летней дамы не было, но зато был автомобиль и неистовое желание «повыпендриваться». Сотрудники ГИБДД, на парковке у ТЦ Лента на улице Алебашевской, остановили девушку, которая пыталась там дрифтовать.
Инспекторам она пояснила, что уже окончила автошколу, но экзамены еще не сдавала. Не смотря на красивые глазки, сотрудники ГИБДД составили на юную автомобилистку административный протокол, а машину эвакуировали на спецстоянку.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что сегодня утром обстановка на дорогах также была напряженной.