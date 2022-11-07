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Арбитр матча «Сочи» — «Урал» допустил результативную ошибку

7 ноября 17:01
Судья встречи 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Уралом» Антон Фролов ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота южной команды.

Напомним, что на 73-й минуте после единоборства в штрафной южан между Иваном Миладиновичем и Алексеем Каштановым судья вначале дал сигнал продолжать игру, однако затем в дело вмешался ВАР, и после видеопросмотра Фролов указал на «точку». В итоге матч закончился со счетом 2:2. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылающийся на пресс-службу РФС.

 

Рассмотрев данный эпизод, ЭСК пришел к выводу, что пенальти в этом моменте не было, а ВАР вообще не следовало вмешиваться. Добавим, что видеоассистент обязан указывать рефери в поле только на явные ошибки, однако этот случай к таковым не относился.

#Марина Колодкина#Спорт
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