Арбитр матча «Сочи» — «Урал» допустил результативную ошибку

Напомним, что на 73-й минуте после единоборства в штрафной южан между Иваном Миладиновичем и Алексеем Каштановым судья вначале дал сигнал продолжать игру, однако затем в дело вмешался ВАР, и после видеопросмотра Фролов указал на «точку». В итоге матч закончился со счетом 2:2. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылающийся на пресс-службу РФС.
Рассмотрев данный эпизод, ЭСК пришел к выводу, что пенальти в этом моменте не было, а ВАР вообще не следовало вмешиваться. Добавим, что видеоассистент обязан указывать рефери в поле только на явные ошибки, однако этот случай к таковым не относился.