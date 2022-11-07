Арбитр матча «Сочи» — «Урал» допустил результативную ошибку

Напомним, что на 73-й минуте после единоборства в штрафной южан между Иваном Миладиновичем и Алексеем Каштановым судья вначале дал сигнал продолжать игру, однако затем в дело вмешался ВАР, и после видеопросмотра Фролов указал на «точку». В итоге матч закончился со счетом 2:2. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылающийся на пресс-службу РФС.