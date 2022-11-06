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Заморозки в Тюмени

6 ноября 03:36
Фото: 1MI

В Тюмени на следующей неделе ожидаются заморозки до - 10

Предстоящая рабочая неделя в Тюмени будет морозной. По прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до – 10.

Сегодня, в воскресенье, столбики термометров покажут – 3 – 2. В течение дня вероятны осадки в виде снега, ветер со скоростью 4,2 метров в секунду.

В понедельник и во вторник ожидается пасмурная погода, снег с дождем и 0 – 2 днем, до – 8 – 10 в вечернее время суток. В среду и четверг, 9 и 10 ноября, потеплеет до + 1. При этом осадки в виде снега с дождем не прекратятся.

В пятницу, 11 ноября, минусовая температура вновь вернется на тюменскую землю. Днем столбики термометров покажут - 2 – 3, в ночные часы опустятся до – 6 – 9.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Заморозки
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