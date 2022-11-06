Заморозки в Тюмени

Сегодня, в воскресенье, столбики термометров покажут – 3 – 2. В течение дня вероятны осадки в виде снега, ветер со скоростью 4,2 метров в секунду.
В понедельник и во вторник ожидается пасмурная погода, снег с дождем и 0 – 2 днем, до – 8 – 10 в вечернее время суток. В среду и четверг, 9 и 10 ноября, потеплеет до + 1. При этом осадки в виде снега с дождем не прекратятся.
В пятницу, 11 ноября, минусовая температура вновь вернется на тюменскую землю. Днем столбики термометров покажут - 2 – 3, в ночные часы опустятся до – 6 – 9.