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Ялуторовский тракт сковала пробка

6 ноября 10:24
Фото: 2 ГИС

Ялуторовский тракт сковала пробка: движение парализовано

В километровую пробку попали сегодня на Ялуторовском тракте тюменские водители. Из-за произошедшей аварии недалеко от Ялуторовска и проводимых дорожных работ образовался затор.

По словам очевидцев, автомобили вообще не двигаются – движение парализовано. «Наш Город» направил запрос в ГИБДД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Помимо Ялуторовского тракта, затруднено движение на ряде улиц и в областной столице. Пробки наблюдаются на улице Федюнинского – на пересечении с Мельникайте и Пермякова. Затор зафиксирован на улице Московский тракт – от заправки «ЛУКойл» до Закалужской.В пробке стоят автомобилисты на улицах Энергетиков, Тульской, 50 лет Октября.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в связи с неблагоприятными погодными условиями были зарегистрированы несколько ДТП. На улице Гастелло столкнулись две легковушки – травмы получили два человека, в том числе девочка-подросток. Массовая авария произошла на Объездной дороге. В ДТП никто не пострадал, но движение на данном участке улицы было затруднено.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#ДТП#ГИБДД#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария
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