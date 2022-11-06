Ялуторовский тракт сковала пробка

По словам очевидцев, автомобили вообще не двигаются – движение парализовано. «Наш Город» направил запрос в ГИБДД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Помимо Ялуторовского тракта, затруднено движение на ряде улиц и в областной столице. Пробки наблюдаются на улице Федюнинского – на пересечении с Мельникайте и Пермякова. Затор зафиксирован на улице Московский тракт – от заправки «ЛУКойл» до Закалужской.В пробке стоят автомобилисты на улицах Энергетиков, Тульской, 50 лет Октября.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в связи с неблагоприятными погодными условиями были зарегистрированы несколько ДТП. На улице Гастелло столкнулись две легковушки – травмы получили два человека, в том числе девочка-подросток. Массовая авария произошла на Объездной дороге. В ДТП никто не пострадал, но движение на данном участке улицы было затруднено.