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В Тюменской области будут искусственно воспроизводить водные биоресурсы

6 ноября 13:12
Фото: noturfish.ru

В Тобольске сибирских осетров перевели в зимовальные пруды

Специалисты Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству сообщают, что перевели часть осетров в зимовальные пруды. По весне сотрудники ведомства планируют отобрать икру и за счет нее воспроизвести популяцию рыб в водах региона.
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Рыбы

Помимо смены места обитания для рыб провели также осеннюю бонитировку, подразумевающую комплекс мер, направленных на  выявление продуктивных и племенных качеств рыбок.

Фото: noturfish.ru

Эту процедуру провели в на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе ФГБУ "Главрыбвод". В процессе также приняли участие сотрудники отдела госконтроля по Тюменской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства и представители Тюменского филиала ФГБНУ "ВНИРО".

Фото: noturfish.ru

После того, как специалисты оценили состояние осетров, часть из них перевели в зимовальные пруды, где особи будут находиться в естественных температурных условиях и будут ожидать весенний нерест.

Весной специалисты планируют произвести отбор икры осетров, которая позже поможет искусственно воспроизвести объем водных биоресурсов в водоемах Тюменской области.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в «Главрыбводе» спасали популяцию осетров от экологической катастрофы, которая затронула весь Иртыш.

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