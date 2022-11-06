В Тюменской области будут искусственно воспроизводить водные биоресурсы

Помимо смены места обитания для рыб провели также осеннюю бонитировку, подразумевающую комплекс мер, направленных на выявление продуктивных и племенных качеств рыбок.
Эту процедуру провели в на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе ФГБУ "Главрыбвод". В процессе также приняли участие сотрудники отдела госконтроля по Тюменской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства и представители Тюменского филиала ФГБНУ "ВНИРО".
После того, как специалисты оценили состояние осетров, часть из них перевели в зимовальные пруды, где особи будут находиться в естественных температурных условиях и будут ожидать весенний нерест.
Весной специалисты планируют произвести отбор икры осетров, которая позже поможет искусственно воспроизвести объем водных биоресурсов в водоемах Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как в «Главрыбводе» спасали популяцию осетров от экологической катастрофы, которая затронула весь Иртыш.