В Тюмени устанавливают елки

Горожане к украшению города к празднику, который состоится чуть менее чем через два месяца, отнеслись скептически.
«Из-за ранней подготовки и украшению города к Новому Году теряется праздничное настроение. Новый год становится обыденностью», - считают тюменцы.
Между тем, в Тюмени традиционно первые елки к празднику начинают устанавливать в начале – середине ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени организацию новогодних и рождественских мероприятий профинансируют компании города. Из бюджета денежные средства выделят только на работу по монтажу существующей иллюминации. Об этом заявил на этой неделе глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.