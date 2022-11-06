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В Тюмени устанавливают елки

6 ноября 05:15
Фото: 1MI

В Тюмени начали устанавливать первые новогодние елки

На календаре еще только начало ноября, а в Тюмени уже приступили к монтажу новогодних елок. На днях площадь у торгового центра «Окей» на улице Широтной украсила многометровая ель. Также к Новому году уже украсили улицу Профсоюзную, микрорайон Мыс.

Горожане к украшению города к празднику, который состоится чуть менее чем через два месяца, отнеслись скептически.

«Из-за ранней подготовки и украшению города к Новому Году теряется праздничное настроение. Новый год становится обыденностью», - считают тюменцы.

Между тем, в Тюмени традиционно первые елки к празднику начинают устанавливать в начале – середине ноября.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени организацию новогодних и рождественских мероприятий профинансируют компании города. Из бюджета денежные средства выделят только на работу по монтажу существующей иллюминации. Об этом заявил на этой неделе глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Новый год#Елки#Праздник
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