В Тюмени устанавливают елки

В Тюмени начали устанавливать первые новогодние елки

На календаре еще только начало ноября, а в Тюмени уже приступили к монтажу новогодних елок. На днях площадь у торгового центра «Окей» на улице Широтной украсила многометровая ель. Также к Новому году уже украсили улицу Профсоюзную, микрорайон Мыс.

Сюжет Новый год