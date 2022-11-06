В Тюмени некто продает коттедж у набережной за 100 млн рублей

В Тюмени продается коттедж возле набережной за 100 млн рублей

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже коттеджа на улице Кирова, рядом с мостом Влюбленных и набережной реки Тура. За 100 млн рублей покупатель может приобрети 4-этажную постройку с цоколем, общей площадью в 550 квадратных метров со спортзалом, сауной и джакузи.

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