В Тюмени некто продает коттедж у набережной за 100 млн рублей

Кирпичный дом владелец доверил продавать агентству.
«Продается 4 этажный коттедж, включая цоколь. На первой линии Тюменской набережной на улице Кирова на реке Тура. В самом живописном и историческом центре города. Общая площадь составляет 550 м² полезная 418 м². Дом изготовлен из кирпича. имеется небольшой земельный участок. В самом доме есть теплый гараж на две машины», — указано в объявлении.
Также продавец говорит о том, что в доме имеется постирочная, спортзал, сауна, джакузи, а также у владельца будет ключ от забора набережной.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменские власти планируют потратить на содержание набережной около 130 миллионов рублей.