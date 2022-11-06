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В Тюмени некто продает коттедж у набережной за 100 млн рублей

6 ноября 14:04
Фото: 1MI

В Тюмени продается коттедж возле набережной за 100 млн рублей

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже коттеджа на улице Кирова, рядом с мостом Влюбленных и набережной реки Тура. За 100 млн рублей покупатель может приобрети 4-этажную постройку с цоколем, общей площадью в 550 квадратных метров со спортзалом, сауной и джакузи.

Кирпичный дом владелец доверил продавать агентству.

«Продается 4 этажный коттедж, включая цоколь. На первой линии Тюменской набережной на улице Кирова на реке Тура. В самом живописном и историческом центре города. Общая площадь составляет 550 м² полезная 418 м². Дом изготовлен из кирпича. имеется небольшой земельный участок. В самом доме есть теплый гараж на две машины», — указано в объявлении.

Также продавец говорит о том, что в доме имеется постирочная, спортзал, сауна, джакузи, а также у владельца будет ключ от забора набережной.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что тюменские власти планируют потратить на содержание набережной около 130 миллионов рублей.

 

 

 

 

 

 

 

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