В ДТП пострадал ребенок

По предварительным данным, водитель Renault при развороте не пропустил двигающийся в прямом направлении автомобиль Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили две пассажирки Renault – 16-летняя девочка и женщина 1980 года рождения.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что вечером в субботу в Тюмени на улице Федюнинского произошла массовая авария с участием семи автомобилей. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.