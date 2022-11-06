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В ДТП пострадал ребенок

6 ноября 04:35

В Тюмени в аварии пострадала 16-летняя девочка

Два человека, в том числе ребенок, пострадали накануне в аварии, произошедшей в Тюмени на улице Гастелло. В седьмом часу вечера здесь столкнулись Renault и Honda, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, водитель Renault при развороте не пропустил двигающийся в прямом направлении автомобиль Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили две пассажирки Renault – 16-летняя девочка и женщина 1980 года рождения.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером в субботу в Тюмени на улице Федюнинского произошла массовая авария с участием семи автомобилей. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

#Валентина Бурнашева#Общество#ДТП#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария
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