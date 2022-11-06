В ДТП пострадал ребенок

В Тюмени в аварии пострадала 16-летняя девочка

Два человека, в том числе ребенок, пострадали накануне в аварии, произошедшей в Тюмени на улице Гастелло. В седьмом часу вечера здесь столкнулись Renault и Honda, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.