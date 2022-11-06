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Тюменские инспекторы ГИБДД напоминают водителям о безопасном скоростном режиме

6 ноября 11:12
Фото: сайт правительства Тюменской области
Тюменские автоинспекторы повсеместно на дорогах региона проводят разъяснительную работу с водителями о необходимости выбора безопасной скорости в условиях межсезонья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

По информации управления ГИБДД Тюменской области в регионе каждое третье ДТП происходит из-за превышения скорости водителями и несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. В этом году произошло 606 таких ДТП, в них погибли 45 человек, 776 человек ранены.
Камеры на загородных дорогах Тюменской области зарегистрировали почти 150 тысяч фактов превышения скоростного режима водителями. Примерно 1,5 тысячи  автомобилистов превысили скорость от 60 до 80 километров в час, в 178-ми случаях зарегистрировано превышение скорости на величину более 80 километров в час, что очень опасно, особенно при гололеде, ухудшении погодных условий, выпадении осадков.

При выборе скорости в пути автоинспекторы рекомендуют учитывать дорожные и погодные условия, видимость, состояние проезжей части, опыт водителя за рулем, резину и техническое состояние автомобиля. На автокемпингах, в торговых точках на трассах размещены плакаты «Жизнь — дороже скорости!», призывающие к разумному выбору скоростного режима.

Ранее тюменские автоинспекторы напомнили о необходимости более внимательнее относиться к безопасности детей на дорогах.

Стоит напомнить, что мероприятия по снижению смертности на дорогах проводятся в Тюменской области постоянно. Профилактика нарушений ПДД - одна из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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