Тюменские инспекторы ГИБДД напоминают водителям о безопасном скоростном режиме

По информации управления ГИБДД Тюменской области в регионе каждое третье ДТП происходит из-за превышения скорости водителями и несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. В этом году произошло 606 таких ДТП, в них погибли 45 человек, 776 человек ранены.

Камеры на загородных дорогах Тюменской области зарегистрировали почти 150 тысяч фактов превышения скоростного режима водителями. Примерно 1,5 тысячи автомобилистов превысили скорость от 60 до 80 километров в час, в 178-ми случаях зарегистрировано превышение скорости на величину более 80 километров в час, что очень опасно, особенно при гололеде, ухудшении погодных условий, выпадении осадков.